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17:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Тихо растворилась в ночи». В созвездии Водолея пропала гигантская звезда

Ученые, работающие в Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама на севере Чили, обнаружили исчезновение нестабильной сверхкрупной звезды в карликовой галактике Кинмана.

Снимок этой звезды, сделанный до ее исчезновения с помощью телескопа "Хаббл" | Источник: PA Media

«Одна из самых массивных звезд в ближней Вселенной просто тихо растворилась в ночи», — так описал свои впечатления астроном Жозе Гро.

Одна из гипотез предполагает, что звезда потеряла яркость и оказалась закрыта от наблюдателей космической пылью. Другое предположение, особенно взволновавшее ученых, — что она схлопнулась в черную дыру, не став перед этим сверхновой.
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«Если это так, — говорит руководитель научной группы Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине, — то мы впервые видим, как столь огромная звезда заканчивает свой век подобным образом».

Эндрю Аллан и его коллеги из Ирландии, Чили и США занимались изучением сверхкрупных звезд и их развития, и этот ранее изученный объект в галактике Кинмана показался им подходящим для наблюдений.

За упомянутой звездой разные группы астрономов пристально наблюдали с 2001 по 2011 год и пришли к заключению, что она находилась на финальной стадии своей эволюции.

По мнению ученых, звезда до своего исчезновения могла выглядеть, как на этом рисунке | Источник: AFP 2020

Направив Очень большой телескоп (VLT) на далекую галактику, астрономы, к своему изумлению, обнаружили, что звезды на месте нет!

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Результаты их работы опубликованы 30 июня в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society («Ежемесячник Королевского астрономического общества»).

Она была в 2,5 млн раз ярче Солнца

Карликовая галактика Кинмана находится в созвездии Водолея примерно в 75 млн световых лет от Земли — слишком далеко, чтобы различить отдельные звезды. Но можно видеть признаки существования некоторых из них.

Свет от галактики стабильно указывал на наличие в ней гигантской переменной голубой звезды примерно в 2,5 млн раз ярче Солнца.

Звезды такого типа нестабильны, их яркость и спектр подвержены резким переменам.

В прошлом году ученые обнаружили отсутствие специфических признаков присутствия голубого гиганта.

Крайне необычно, чтобы столь массивная звезда исчезла иначе, нежели превратившись в сверхновую с сопутствующей этому ярчайшей вспышкой.
Эндрю Аллен
Руководитель научной группы

Впервые ученые обнаружили отсутствие звезды еще в августе 2019 года, когда исследовали данный участок неба с помощью 8-метрового телескопа VTL и новейшего сверхчувствительного спектрографа ESPRESSO.

Через несколько месяцев они исследовали этот участок Вселенной с помощью того же телескопа и широковолнового спектрографа X-shooter. Признаков существования голубой звезды вновь не обнаружилось.

Период высокой активности

Исследователи сопоставили полученные ими результаты с архивными данными наблюдений за галактикой Кинмана в 2002 и 2009 годах. Судя по всему, голубой гигант переживал период высокой активности, завершившийся где-то между 2011 и 2019 годами.

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Яркие голубые гиганты нередко заканчивают свое существование как сверхновые. В данном случае звезда, возможно, не взорвалась, а обрушилась внутрь себя, превратившись в черную дыру. Ученым подобного наблюдать еще не приходилось.

Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, потребуются дополнительные исследования.

Европейская южная обсерватория — самый продуктивный в мире наземный комплекс для астрономических исследований, располагающий уникальной аппаратурой.

В 2025 году в Паранале в пустыне Атакама заработает 39-метровый Чрезвычайно большой телескоп (Extremely Large Telescope, ELT). Он позволит получать изображения с большей степенью детализации, чем орбитальный телескоп «Хаббл».

В программе участвуют 16 европейских стран, Чили и Австралия.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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