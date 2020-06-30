Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
8Московский зоопарк. Изоляция
18:58 (мск), источник: Газета.Ру

Психологи сообщили, как изменения в школах скажутся на детях

1 сентября дети вновь вернутся в школы. Но теперь им придется привыкать к новому формату обучения — со строгим соблюдением профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьникам нельзя будет общаться со сверстниками из соседних классов, а также посещать массовые мероприятия.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:55 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 350 645+154 965
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось506 827+4 025
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 269 477+102 203
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

О том, как будет выглядеть процесс обучения в новом учебном году и скажутся ли изменения на детской психике, — в материале «Газеты.Ru».

Новый учебный год начнется 1 сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». Тем не менее в связи с рекомендациями Роспотребнадзора для учебных заведений формат обучения несколько изменится.

Новость
Психотерапевт предрек волну нервных срывов среди школьников

Так, все помещения, где находятся ученики, будут систематически дезинфицировать. «Должна производиться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — говорится в документе ведомства.

При этом за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а общение школьников из разных классов во время перемен постараются исключить.

Кроме того, расписание занятий рекомендуется строить так, чтобы перемены и занятия у классов не совпадали — таким образом, по мнению Роспотребнадзора, можно «максимально разобщить» группы учащихся. Также при возможности необходимо сократить количество учеников в одном классе.

Проведение массовых мероприятий в школах будет запрещено, а каждое утро ученикам, сотрудникам и родителям, посещающим учебное учреждения, будут измерять температуру. Занятия же физкультурой, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перенесут на открытый воздух.

Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что далеко не все из описанных правил будут соблюдаться. «Конечно, это очень хорошо, что такие рекомендации сделаны. Но все-таки это рекомендации, а не обязательства», — подчеркнула она в разговоре с «Газетой.Ru».

Даже обеспечить раздельный звонок, каждые 10−15 минут выпуская на перемены разные классы, практически невозможно — в холлах будет становиться шумно, и это будет мешать работе. Поэтому, скорее всего, школы будут вынуждены работать по единому расписанию.
Ирина Абанкина

Она добавила, что и на площадках рядом со школой, где обычно встречаются и гуляют дети из разных классов, свести общение школьников до минимума будет очень тяжело. «Эти территории не предполагают групповую изолированность», — отметила Абанкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом она подчеркнула, что в случае ухудшения эпидемиологический ситуации есть вероятность возвращения к дистанционному обучению. «Угроза второй волны коронавируса осенью есть, а в таком случае даже мер Роспотребнадзора будет уже недостаточно, так как школа — это концентрация контактов», — сказала педагог.

Новость
Классовое разделение: пандемия изменит работу школ в России

В новом учебном году в России планируется проведение эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, что, по мнению психолога Лейлы Мешковой, может сказаться уже и на психике учителей, а соответственно и на учебном процессе.

«У меня есть знакомая, которая преподает в престижной гимназии, ей 51 год, и ей очень тяжело перестроиться на онлайн-обучение. Она прекрасный специалист, но она не понимает, как заставить десятки первоклашек слушать тебя и воспринимать информацию на расстоянии», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Она также сообщила о том, что детям нужно будет прямо объяснять, какова опасность заболевания и почему, находясь в школе, необходимо соблюдать профилактические меры.

«Для детей все перипетии с образовательным процессом — это определенный стресс. Сначала они сидели дома, с собственной жизнью, собственным расписанием. А потом их резко заставили учиться, и не просто, а с ограничениями», — сказала специалист, добавив, что детям важна социализация, поэтому они не должны чувствовать себя отрезанными от сверстников.

О важности социализации «Газете.Ru» также рассказал психолог Жан-Поль Чуркин:

Школьная программа изначально построена на том, чтобы дети не только получали образование, но и социализировались. В частности, детские массовые мероприятия проводятся именно с целью общения детей друг с другом. Социальная дистанция, отмена мероприятий могут привести к тому, что процесс развития ребенка может пойти по незапланированному сценарию.

Кроме того, из-за ограничительных мер могут возникнуть проблемы в учебном процессе, из-за которых всю школьную программу придется пересматривать на корню — возможно, придется менять почасовую нагрузку, процесс и порядок сдачи экзаменов, что приведет к отрицательным последствиям, отметил Чуркин.

По его мнению, лучшим выходом из ситуации была бы вакцинация детей от COVID-19. «Но, по имеющимся данным, у разработанной вакцины есть много побочных эффектов и она требует доработки. А этот процесс может растянуться на несколько месяцев, за которые привычная нам жизнь значительно изменится», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

 По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Россиянки жалуются на забирающих президентские пособия экс-супругов
Песков ответил Кадырову на идею о «пожизненном президенте»
Россиянки жалуются на забирающих президентские пособия экс-мужей
Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Ученые разгадали тайну древнего города, который забросили майя
Биржевая цена бензина АИ-95 бьет рекорд третий день подряд
Путин и Лукашенко высадили «Сад памяти» в честь погибших в ВОВ
Gnezdo.ru
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Hi-Tech
Google сделала динозавров «реальными» Для этого нужен только смартфон и поисковик
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 432
есть раздражитель) 247
Что купить после Шевроле Авео Т250 158
За и против ! 156
Кино
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Дочь наконец-то выходит замуж! 260
Что лучше 191
Интересно " мнение электрата")) 186
На ком жениться? 162
Леди
54-летняя Зудина в наряде с обнаженными плечами очаровала сеть Актриса выглядит великолепно.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь