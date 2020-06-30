Психологи сообщили, как изменения в школах скажутся на детях

О том, как будет выглядеть процесс обучения в новом учебном году и скажутся ли изменения на детской психике, — в материале «Газеты.Ru».
Новый учебный год начнется 1 сентября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». Тем не менее в связи с рекомендациями Роспотребнадзора для учебных заведений формат обучения несколько изменится.
Так, все помещения, где находятся ученики, будут систематически дезинфицировать. «Должна производиться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — говорится в документе ведомства.
При этом за каждым классом закрепят отдельный кабинет, а общение школьников из разных классов во время перемен постараются исключить.
Кроме того, расписание занятий рекомендуется строить так, чтобы перемены и занятия у классов не совпадали — таким образом, по мнению Роспотребнадзора, можно «максимально разобщить» группы учащихся. Также при возможности необходимо сократить количество учеников в одном классе.
Проведение массовых мероприятий в школах будет запрещено, а каждое утро ученикам, сотрудникам и родителям, посещающим учебное учреждения, будут измерять температуру. Занятия же физкультурой, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перенесут на открытый воздух.
Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что далеко не все из описанных правил будут соблюдаться. «Конечно, это очень хорошо, что такие рекомендации сделаны. Но все-таки это рекомендации, а не обязательства», — подчеркнула она в разговоре с «Газетой.Ru».
Даже обеспечить раздельный звонок, каждые 10−15 минут выпуская на перемены разные классы, практически невозможно — в холлах будет становиться шумно, и это будет мешать работе. Поэтому, скорее всего, школы будут вынуждены работать по единому расписанию.
Она добавила, что и на площадках рядом со школой, где обычно встречаются и гуляют дети из разных классов, свести общение школьников до минимума будет очень тяжело. «Эти территории не предполагают групповую изолированность», — отметила Абанкина.
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При этом она подчеркнула, что в случае ухудшения эпидемиологический ситуации есть вероятность возвращения к дистанционному обучению. «Угроза второй волны коронавируса осенью есть, а в таком случае даже мер Роспотребнадзора будет уже недостаточно, так как школа — это концентрация контактов», — сказала педагог.
В новом учебном году в России планируется проведение эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, что, по мнению психолога Лейлы Мешковой, может сказаться уже и на психике учителей, а соответственно и на учебном процессе.
«У меня есть знакомая, которая преподает в престижной гимназии, ей 51 год, и ей очень тяжело перестроиться на онлайн-обучение. Она прекрасный специалист, но она не понимает, как заставить десятки первоклашек слушать тебя и воспринимать информацию на расстоянии», — рассказала эксперт «Газете.Ru».
Она также сообщила о том, что детям нужно будет прямо объяснять, какова опасность заболевания и почему, находясь в школе, необходимо соблюдать профилактические меры.
«Для детей все перипетии с образовательным процессом — это определенный стресс. Сначала они сидели дома, с собственной жизнью, собственным расписанием. А потом их резко заставили учиться, и не просто, а с ограничениями», — сказала специалист, добавив, что детям важна социализация, поэтому они не должны чувствовать себя отрезанными от сверстников.
О важности социализации «Газете.Ru» также рассказал психолог Жан-Поль Чуркин:
Школьная программа изначально построена на том, чтобы дети не только получали образование, но и социализировались. В частности, детские массовые мероприятия проводятся именно с целью общения детей друг с другом. Социальная дистанция, отмена мероприятий могут привести к тому, что процесс развития ребенка может пойти по незапланированному сценарию.
Кроме того, из-за ограничительных мер могут возникнуть проблемы в учебном процессе, из-за которых всю школьную программу придется пересматривать на корню — возможно, придется менять почасовую нагрузку, процесс и порядок сдачи экзаменов, что приведет к отрицательным последствиям, отметил Чуркин.
По его мнению, лучшим выходом из ситуации была бы вакцинация детей от COVID-19. «Но, по имеющимся данным, у разработанной вакцины есть много побочных эффектов и она требует доработки. А этот процесс может растянуться на несколько месяцев, за которые привычная нам жизнь значительно изменится», — заключил собеседник «Газеты.Ru».