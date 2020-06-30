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21:00 (мск), источник: Известия

Ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19

Сотрудники Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование сохранения долговременного иммунитета после перенесенного COVID-19. Изучались анализы на IgG-антитела, проводимые с 29 февраля по 29 апреля 2020 года у участников четырех групп.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
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29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
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28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
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23.06
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29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 368 165+168 367
17.06
139492
18.06
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19.06
141575
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24.06
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25.06
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26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось507 188+4 241
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
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17.0630.06
Выздоровело5 284 524+115 103
17.06
83487
18.06
120295
19.06
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20.06
89272
21.06
113682
22.06
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23.06
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24.06
104681
25.06
109127
26.06
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27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Источник: Агентство «Москва»

Изучались анализы пациентов с COVID-19, медиков без этого диагноза, медработников общего профиля и других пациентов иного профиля, подлежащих госпитализации.

В конце этого срока антител не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств.

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Как уверены ученые, эти выводы ставят под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, а также принятых концепций. Во-первых, выработку так называемого стадного иммунитета, во-вторых, возникает неуверенность в отношении эффективности препаратов на основе терапевтических антител, разработка которых на данный момент считается наиболее перспективной против COVID-19.

Российские специалисты согласны с наличием многих открытых вопросов относительно работы иммунитета после перенесенного COVID-19, однако прошло еще слишком мало времени, чтобы делать выводы в ту или другую сторону. Проблема требует изучения.

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