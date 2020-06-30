Ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19

Изучались анализы пациентов с COVID-19, медиков без этого диагноза, медработников общего профиля и других пациентов иного профиля, подлежащих госпитализации.
В конце этого срока антител не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств.
Как уверены ученые, эти выводы ставят под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией, а также принятых концепций.
Российские специалисты согласны с наличием многих открытых вопросов относительно работы иммунитета после перенесенного COVID-19, однако прошло еще слишком мало времени, чтобы делать выводы в ту или другую сторону. Проблема требует изучения.