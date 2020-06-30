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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ опасается роста числа заражений коронавирусом после открытия границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает риск увеличения числа заражений коронавирусом COVID-19 после открытия границ между странами.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 360 882+165 202
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось507 014+4 212
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 276 001+108 727
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Источник: Reuters

«Риск невозможно исключить, — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу “Россия 24” (цитата по ТАСС).— Главное, чтобы никто, кто имеет любые симптомы или кто знает, что был в контакте с человеком, который имеет симптомы, не пытался летать или куда-то путешествовать».

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ускорении пандемии коронавируса. По его словам, при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни некоторые страны столкнулись с ростом заболеваний COVID-19.

Лидерами по количеству заболевших являются США (2,5 млн) и Бразилия (1,3 млн). При этом ВОЗ отмечает новый всплеск случаев заболевания COVID-19 в Европе после того, как страны начали ослаблять ограничения. В России, по последним официальным данным, 647 тыс. заболевших, выздоровели 412 тыс. человек, умерли 9320. Всего в мире заразились 10,3 млн человек, умерли более 505 тыс.

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