ВОЗ опасается роста числа заражений коронавирусом после открытия границ

«Риск невозможно исключить, — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу “Россия 24” (цитата по ТАСС).— Главное, чтобы никто, кто имеет любые симптомы или кто знает, что был в контакте с человеком, который имеет симптомы, не пытался летать или
Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ускорении пандемии коронавируса. По его словам, при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни некоторые страны столкнулись с ростом заболеваний COVID-19.
Лидерами по количеству заболевших являются США (2,5 млн) и Бразилия (1,3 млн). При этом ВОЗ отмечает новый всплеск случаев заболевания COVID-19 в Европе после того, как страны начали ослаблять ограничения. В России, по последним официальным данным, 647 тыс. заболевших, выздоровели 412 тыс. человек, умерли 9320. Всего в мире заразились 10,3 млн человек, умерли более 505 тыс.