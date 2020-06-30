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30 июня, источник: РБК

В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом

В последние недели Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:45 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
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22.06
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24.06
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7113
26.06
6800
27.06
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28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
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25.06
92
26.06
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27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
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17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
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23.06
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24.06
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29.06
4343
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9220
17.0630.06
Инфицировано10 389 818+190 020
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
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24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось508 406+5 459
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
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23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
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29.06
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30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 292 383+122 962
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Источник: Агентство «Москва»

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.

«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — отметила представитель ВОЗ, обратив внимание на возможность дистанционного голосования, особенно для людей с симптомами заражения SARS-CoV-2.

Заявление прозвучало на фоне неоднократных предупреждений главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире, несмотря на успехи отдельных стран в борьбе с инфекцией.
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В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса, отметил он. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заключил он.

В абсолютных цифрах Россия по количеству выявленных заражений занимает третье место в мире — почти 647 тыс., по данным на 30 июня. Однако по количеству обнаруженных заражений на 1 млн населения (4439) Россия находится на 29-м месте (данные сайта Worldometers). По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения (64) Россия на 41 месте.

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