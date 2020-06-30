В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.
«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — отметила представитель ВОЗ, обратив внимание на возможность дистанционного голосования, особенно для людей с симптомами заражения SARS-CoV-2.
В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса, отметил он. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заключил он.
В абсолютных цифрах Россия по количеству выявленных заражений занимает третье место в мире — почти 647 тыс., по данным на 30 июня. Однако по количеству обнаруженных заражений на 1 млн населения (4439) Россия находится на 29-м месте (данные сайта Worldometers). По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения (64) Россия на 41 месте.