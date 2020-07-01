Трудовая терапия. Как боролись с пьянством в СССР?

Борьба с пьянством посредством лечения и труда в СССР использовалась достаточно активно. На территории Союза в 1964 году появились даже специальные заведения — лечебно-трудовые профилактории. В их компетенцию входил целый ряд задач по перевоспитанию людей, злоупотребляющих алкоголем.
Что собой представляли такие заведения?
Лечебно-трудовой профилакторий — это, по сути, вид лечебно-исправительного учреждения, которое было предназначено для людей с зависимостями от наркотиков или алкоголя.
Как отмечали эксперты, это были фактически места ограничения свободы, где основным методом терапии является принудительный труд.
Но при этом пребывание в таком учреждении не считалось тюремным сроком. Фактически лечебно-трудовые профилактории позволяли изолировать алкоголиков и нарушителей порядка без подключения в исправительные учреждения.
Первое такое заведение было открыто на территории Союза в Казахской ССР. После система исправления пьяниц начала распространяться и на другие республики в стране. В марте 1974 даже был издан специальный Указ, согласно которому в ЛТП надо направлять «лиц, уклоняющихся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок или правила социалистического общежития».
Если представлять себе ЛТП как условный лагерь, в котором побыли несколько дней и пошли в привычную жизнь, это не так. Срок пребывания в лечебно-трудовом профилактории от 6 месяцев до 2 лет. А направляли на проживание и лечение в таком судьи.
В самих ЛТП люди проживали в специально созданных бараках, которые похожи на те, что использовались в тюрьмах. Работа их заключалась в труде на производстве. Однако, как отмечали специалисты и эксперты, нередко конечной цели — лечение от пагубной зависимости — тут не добивались. Люди, выходя на волю после терапии такого рода, снова принимались за старое — продолжали пить. И в качестве закономерного результата они, естественно, возвращались обратно на лечение и исправление. При этом, если кто-то пытался сбежать из такого трудового лагеря, то для него была предусмотрена уголовная ответственность.
Нормативные акты СССР по сути приравнивали ЛТП к местам лишения свободы. При этом ситуация, в которой люди, фактически не совершившие уголовного наказания, оказывались в ситуации принудительного заточения, многими резко критиковалась. Ведь фактически такая норма нарушала конституционные права и свободы граждан. Вызывало критику и то, что люди, которые проходили терапию в ЛТП, содержались в профилакториях не по необходимости лечения, а освобождались из такого профилактория не по медпоказаниям, которые бы подтверждали, что он выздоровел, а по истечении срока «заключения».
Критика ЛТП
Специалисты утверждали, что за время пребывания в профилактории многие не то, что пить бросали, а, наоборот, начинали использовать дополнительные препараты, которые и вовсе приводили к изменению состояния. Так, например, свое мнение о данной системе перевоспитания высказывал известный психиатр и нарколог, профессор, директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич. Он отмечал, что «эффективность ЛТП близка к нулю. Дело в том, что они базируются на принципе принуждения — они приводили людей, закрывали их на замок, но не лечили. В итоге они выходили оттуда и продолжали».
Также эксперты отмечали, что нет никаких исследований, которые показывали бы эффективность такого метода трудотерапии.
Но, с другой стороны, встречались и альтернативные мнения, которые показывали, что реабилитацию в ЛТП проходили 70 тысяч зависимых.
Как лечили
Система лечения в ЛТП выглядела следующим образом. Сначала прибывший на трудовую терапию попадал в карантин. Затем ему устраивали легкое обследование, где назначали достаточно простенькое лечение. Ведь основной целью в ЛТП было трудовое перевоспитание. Обычно для начала предлагали специальный препарат, дополненный анальгином и валерианой. Некоторым принудительно назначали рефлексотерапию.
Бывало, что алкоголикам кололи препарат, который должен был вызывать отвращение к горячительному. И такой курс проводили несколько раз. Ведь в задачах и целях ЛТП было как раз воспитание отвращения к алкоголю и приучение к труду.
Пациенты проживали в больших комнатах по несколько человек — в одном помещении могли быть собраны 20 человек. При этом ЛТП славились определенным режимом изоляции.
Свидания допускались раз в неделю, а вот домой за исключением крайне редких случаев было нельзя.
Основой перевоспитания в таком учреждении, естественно, являлся труд. Большую часть времени тратили именно на него. Причем перевоспитывающиеся и проходящие лечение в ЛТП направлялись в самые разные сферы народного хозяйства. Их можно было встретить и на сельскохозяйственных работах, и на заводах, и на фабриках. При этом, по сути, они становились бесплатной рабсилой, а предприятия были совсем не прочь взять к себе такие рабочие руки. Естественно, что большей частью уделом пациентов таких ЛТП были неквалифицированные работы, например, грузчики, уборщицы. Не было никаких повышений квалификации, дополнительного обучения. Рабочий день соответствовал Трудовому кодексу.
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