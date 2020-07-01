Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать конфискованный в РФ этиловый спирт для производства антисептиков.
Документ также предоставлял правительству РФ право устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Как поясняли РИА Новости в Минфине, это позволило бы с одной стороны увеличить предложение дезинфицирующих средств, а с другой — сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально приоритетные направления.
«Утверждены правила использования конфискованного спирта для производства антисептиков. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для изготовления антисептиков. Такое постановление утвердило правительство России», — говорится в сообщении
Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, ее бесплатно передадут субъектам федерации, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование.
«Правила утверждены в дополнение к принятому в июне закону. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.
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