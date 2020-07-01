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01:53 (мск), источник: РИА Новости

Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет бесплатно передаваться регионам для изготовления антисептиков в том случае, если лаборатории признают конфискат пригодным для такой переработки, соответствующее постановление приняло правительство РФ.

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Источник: РИА Новости

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать конфискованный в РФ этиловый спирт для производства антисептиков.

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Документ также предоставлял правительству РФ право устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Как поясняли РИА Новости в Минфине, это позволило бы с одной стороны увеличить предложение дезинфицирующих средств, а с другой — сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально приоритетные направления.

«Утверждены правила использования конфискованного спирта для производства антисептиков. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для изготовления антисептиков. Такое постановление утвердило правительство России», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, ее бесплатно передадут субъектам федерации, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование.

При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой о том, как используется конфискат.

«Правила утверждены в дополнение к принятому в июне закону. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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