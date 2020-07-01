01:55 (мск), источник: Аргументы и факты
Коронавирус может начать навсегда поселятся в организме, считает ученый
Однако пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации.
Коронавирус нового типа может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников.
При этом он отметил, что пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации.
По его мнению, новый вирус, скорее всего, повторит судьбу других четырех коронавирусов, которые существуют в человеческой популяции.
Ранее сообщалось, что в России выявили свыше ста штаммов коронавирусной инфекции.
Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что обнаруженные мутации COVID-19 не приводят к серьезным изменениям его свойств.