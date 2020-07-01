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День в истории: 1 июляПервый русский автомобиль, испытания на атолле Бикини, орден Андрея Первозванного и другие памятные даты и события, которые произошли 1 июля в разные годы
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01:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Коронавирус может начать навсегда поселятся в организме, считает ученый

Однако пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:41 MSK, 01.07
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
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28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 399 040+130 254
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось508 445+4 100
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
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21.06
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29.06
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30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 308 623+98 814
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
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29.06
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Источник: Reuters

Коронавирус нового типа может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников.

При этом он отметил, что пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации.

«Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. Посмотрим, что будет происходить с COVID-19», — сказал ученый.

По его мнению, новый вирус, скорее всего, повторит судьбу других четырех коронавирусов, которые существуют в человеческой популяции.

Ранее сообщалось, что в России выявили свыше ста штаммов коронавирусной инфекции.

Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что обнаруженные мутации COVID-19 не приводят к серьезным изменениям его свойств.

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