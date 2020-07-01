12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пейзажи Калифорнии с воздуха оказались похожи на минералы
Удивительные снимки сделаны в окрестностях
Известный аэрофотограф Митч Роуз из Вайоминга отправился исследовать пейзажи Калифорнии. Когда он поднялся на вертолете над заливом
Оказалось, что с воздуха местность напоминает яркие минералы с прожилками. Чтобы подчеркнуть эффект, фотограф немного изменил цвета при обработке снимков.
А вот в Национальном парке Долина Смерти фотографу ничего менять не пришлось. Даже без обработки аэроснимки выглядят, как яшма, лазурит или ортоклаз.
Анна Лысенко