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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пейзажи Калифорнии с воздуха оказались похожи на минералы

Удивительные снимки сделаны в окрестностях Сан-Франциско.

Известный аэрофотограф Митч Роуз из Вайоминга отправился исследовать пейзажи Калифорнии. Когда он поднялся на вертолете над заливом Сан-Франциско, то был приятно удивлен.

Оказалось, что с воздуха местность напоминает яркие минералы с прожилками. Чтобы подчеркнуть эффект, фотограф немного изменил цвета при обработке снимков.

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А вот в Национальном парке Долина Смерти фотографу ничего менять не пришлось. Даже без обработки аэроснимки выглядят, как яшма, лазурит или ортоклаз.

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Анна Лысенко

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