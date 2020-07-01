С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

При этом семьи, которые подавали заявления на детские выплаты в июне или обращались за пособием в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет с апреля, получат средства автоматически.
«А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все — в июле», — объяснил глава государства Владимир Путин, предложивший эту инициативу.
В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой. Возможность подачи заявлений для семей с детьми предоставлена до 1 октября.
В Минтруде указали, что выплаты могут быть назначены более чем на 27 млн детей. На дополнительную помощь будет направлено 274 млрд рублей.
По подсчетам ведомства, во время первого этапа выплат в течение первого дня деньги получили родители более 15 млн детей.
Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября 2020 года.
23 июня Путин сообщил о дополнительной выплате по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.