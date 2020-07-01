Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса

«Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие
Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у
MERS-CoV— 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека.
При этом существует также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, добавила Алимбарова.
Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года.
Специалист также отметила, что всего на сегодняшний день известно как минимум шесть разновидностей коронавируса. Однако нельзя однозначно сказать, что каждый из вариантов имеет
«В конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку», — заключила она.