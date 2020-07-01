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14:55 (мск), источник: Известия

Риски заражения COVID-19 контактно-бытовым путем снизились летом

Такое заявление кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмилы Алимбаровой приводит в четверг, 1 июня, пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Вероятность заразиться коронавиурсом летом существенно снижается. Эксперт указала, что с повышением уличной температуры жизнь вируса на поверхностях сокращается. Даже когда зараженный человек разговаривает или кашляет, то частицы вируса в летний период высыхают быстрее и уменьшается риск распространения инфекции.

Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла.
Людмила Алимбарова
ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

Однако, в тоже время пренебрегать масочным режимом в общественных местах и транспорте, а также правилами социального дистанцирования не стоит, так как, по словам Алимбаровой, вирус все равно представляет опасность несмотря на снижение его активности.

Чтобы защитить себя от заражения, эксперт посоветовала гражданам прибегать в регулярной умеренной физической нагрузке.
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Она, сославшись на результаты исследований, отметила, что именно уровень физической нагрузки напрямую влияет на устойчивость человека к заражению.

Таким образом, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то он чаще болеет респираторными заболеваниями. При этом аналогичный эффект наблюдается и утех, кто чрезмерно занимается физическими упражнениями.

«Спортсмены и любители, которые занимаются спортом регулярно и с умеренной степенью нагрузки, продемонстрировали крайне низкую частоту респираторных инфекций по сравнению с двумя предыдущими группами», — сказала Алимбарова.

Ранее в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве зафиксировали самое низкое число случаев выявления инфекции с начала апреля — 611.

Всего в России с момента распространения COVID-19 выявлено 654 405 подтвержденных случаев коронавируса. Летальных исходов в результате заражения зафиксировано 9 536, выздоровел 422 931 пациент.

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