14:55 (мск), источник: Известия
Риски заражения COVID-19 контактно-бытовым путем снизились летом
Такое заявление кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Федерального
Вероятность заразиться коронавиурсом летом существенно снижается. Эксперт указала, что с повышением уличной температуры жизнь вируса на поверхностях сокращается. Даже когда зараженный человек разговаривает или кашляет, то частицы вируса в летний период высыхают быстрее и уменьшается риск распространения инфекции.
Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла.
Однако, в тоже время пренебрегать масочным режимом в общественных местах и транспорте, а также правилами социального дистанцирования не стоит, так как, по словам Алимбаровой, вирус все равно представляет опасность несмотря на снижение его активности.
Она, сославшись на результаты исследований, отметила, что именно уровень физической нагрузки напрямую влияет на устойчивость человека к заражению.
Таким образом, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то он чаще болеет респираторными заболеваниями. При этом аналогичный эффект наблюдается и утех, кто чрезмерно занимается физическими упражнениями.
«Спортсмены и любители, которые занимаются спортом регулярно и с умеренной степенью нагрузки, продемонстрировали крайне низкую частоту респираторных инфекций по сравнению с двумя предыдущими группами», — сказала Алимбарова.
Ранее в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве зафиксировали самое низкое число случаев выявления инфекции с начала апреля — 611.
Всего в России с момента распространения COVID-19 выявлено 654 405 подтвержденных случаев коронавируса. Летальных исходов в результате заражения зафиксировано 9 536, выздоровел 422 931 пациент.