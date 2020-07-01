17:59 (мск), источник: ТАСС
Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе.
Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля. «Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин в среду в ходе общения с жителями в парке «Филатов луг» в Новой Москве.
Мэр также выразил надежду, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса. «В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины», — сказал он.
Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице отмечен и один из наименьших темпов распространения инфекции в стране — 0,3%.