02:33 (мск), источник: Московский комсомолец
Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу
Шведские ученые пришли к выводу, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть вдвое выше, чем предполагалось ранее.
Более того, он может формироваться даже у людей с отрицательными тестами на антитела.
Исследователи из Каролинского института в Стокгольме провели иммунологический анализ образцов более чем 200 пациентов, у многих из которых заболевание протекало в легкой форме, либо совсем бессимптомно.
Примечательно, что в отличие от других ученых, специалисты из Швеции — единственной европейской страны, которая не ввела серьезных ограничительных мер на фоне COVID-19 — не списывают развитие иммунитета на наличие в организме человека антител к вирусу.
Как сообщает со ссылкой на исследование издание Daily Mail, помимо изучения антител, ученые обратили внимание на уровень
Кроме того, они хранят информацию о ранее действовавших антигенах, за счет чего и формируют быстрый вторичный иммунный ответ, уничтожая при этом опасный патоген. Поэтому их часто называют
Согласно результатам исследования, у 30% здоровых доноров крови был обнаружен так называемый «Т-клеточный иммунитет». Более того, он был в два раза выше, чем у тех, у кого в организме были обнаружены антитела.
Однако ученым пока неизвестно, как долго держится иммунитет к коронавирусу при
«Это означает, что мы, вероятно, занижаем число людей, у которых есть
Соавтор исследования профессор
Известно, что анализ на выявление