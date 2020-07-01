22:56 (мск), источник: Life.ru
«Я вне политики». Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками
Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки.
Телеведущий Андрей Малахов объяснил, что оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками к Конституции, случайно. Он шёл в театр.
Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как меня приписывают к собравшимся на Пушкинской площади.
Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки. Малахов пожелал всем хорошего вечера и призвал всех беречь своих близких.
А всего на Пушкинской собралось 250−300 человек. Причём половина из них — это полиция и журналисты.
Ранее сообщалось, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65%.