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22:56 (мск), источник: Life.ru

«Я вне политики». Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками

Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Андрей Малахов объяснил, что оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками к Конституции, случайно. Он шёл в театр.

Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как меня приписывают к собравшимся на Пушкинской площади.

Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки. Малахов пожелал всем хорошего вечера и призвал всех беречь своих близких.

А всего на Пушкинской собралось 250−300 человек. Причём половина из них — это полиция и журналисты.

Ранее сообщалось, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65%.

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