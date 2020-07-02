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01:39 (мск), источник: Известия

ИВЛ в кармане: мобильный генератор кислорода спасет легкие при COVID

Новый прибор позволит помочь пациентам с дыхательной недостаточностью вне больницы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: Известия

Российские биофизики создали компактное устройство для помощи людям с дыхательной недостаточностью, спровоцированной COVID-19. Портативный генератор обогащает обычный атмосферный воздух кислородом, который пациент вдыхает через маску. Контролировать состав газовой смеси можно самостоятельно с помощью датчиков. Сам прибор весит как мобильный телефон и может работать от аккумуляторов, что дает возможность носить его с собой, брать в дорогу. Ученые уверены, что мобильность и компактность такого устройства сделает его хорошей альтернативой стационарному лечению. Разработка будет полезна и после победы над коронавирусом: она поможет людям с хронической обструктивной болезнью легких.

Дышать без баллона

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COVID-19 часто приводит к дыхательной недостаточности. Многим заразившимся требуется постоянная кислородотерапия для поддержания жизненных функций организма. Сейчас такое лечение осуществляется в условиях стационара: либо с помощью прикроватных аппаратов поддержки дыхания, либо, в тяжелых случаях, используя системы искусственной вентиляции легких.

Российские специалисты из Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН разрабатывают уникальные мобильные электрохимические генераторы гипероксических газовых смесей (гипероксия — состояние, возникающее в результате избыточного поступления в организм или отдельную его часть кислорода. — «Известия»), которые станут альтернативой больничной терапии. Об этом изданию рассказали в Российской венчурной компании.

Как пояснил один из основных разработчиков прибора, директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (институт — участник консорциума Центра компетенций НТИ) Максим Ананьев, генератор компактен и мобилен.

Такое устройство может работать как на аккумуляторах, так и от сетевого адаптера, оно не требует баллонов кислорода и стационарного энергоснабжения.

— Портативные генераторы гипероксических смесей могут выступить альтернативой стационарной оксигенотерапии, — пояснил ученый. — В основе его работы лежит электрохимическая ячейка (устройство, служащее для проведения электрохимических реакций. — «Известия») на кислородпроводящем керамическом электролите (вещество, которое проводит электрический ток).

Прямо из воздуха

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Необходимую пациентам с легочной недостаточностью гипероксическую смесь (в данном случае 24−40% О2) получают прямо из воздуха с помощью воздействия электрохимического насоса. Он обогащает кислородом поток газа, идущий через маску. По словам Максима Ананьева, принципиальной сложности в использовании прибора нет, поэтому заболевший COVID-19 сможет проводить терапию самостоятельно в домашних условиях.

— Электрохимическая ячейка абсолютно безопасна, так как ничего, кроме кислорода, она перекачивать не может, — пояснил эксперт. — Ее работа хорошо регулируется накладываемым током, тем самым можно достаточно гибко задавать необходимый уровень насыщения. Концентрация О2 на выходе измеряется с помощью миниатюрного датчика.

Главное преимущество такого генератора в компактности. Вместе с обвязкой, требующейся для работы электрохимической ячейки, масса устройства будет сопоставима с весом мобильного телефона.

— Это станет настоящим подарком для пациентов с дыхательной недостаточностью, — заявил «Известиям» врач-терапевт Антон Рубцов.

Сейчас на рынке представлены зарубежные концентраторы кислорода, но они размером с радиатор и требуют специального профессионального обслуживания. Новый прибор, судя по всему, будет и легче, и проще в эксплуатации.

От прототипа до внедрения

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Как рассказали специалисты, на сегодняшний день электрохимическая ячейка, позволяющая насыщать кислородом поток газа, испытана в виде макета. Прототип устройства показал свою эффективность. При организации массового производства цена мобильного генератора гипероксических смесей будет колебаться в пределах нескольких тысяч рублей.

— При новой коронавирусной инфекции могут развиваться тяжелые формы дыхательной недостаточности, в лечении которых для кислородной поддержки используют в том числе газовые смеси, — сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. — Обычно это достаточно сложная система с баллонами газа. Однако следует дождаться появления данных об этом приборе и уже на их основании делать какие-либо прогнозы.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

Сейчас разрабатываемое устройство должно пройти сложную экспертизу: токсикологические испытания и клинические исследования. Как сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, прибор перспективен для российского рынка.

— Если весь комплекс мер по оценке эффективности и безопасности покажет достойные результаты, такая мобильная технология станет востребованной различными элементами системы здравоохранения, — считает специалист.

Как отмечают разработчики, в случае прохождения всех стадий испытаний мобильный электрохимический генератор гипероксических смесей будет полезен и после победы над коронавирусом для больных с хронической обструктивной легочной недостаточностью.

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