11:06 (мск), источник: Известия
Как же тебе повезло: мигранты охотятся за выгодными невестами
Брак по расчету с иностранцем может кончиться фиаско.
Брак петербурженки с иностранцем был аннулирован на текущей неделе через суд — женщина пожаловалась, что мужу нужен был лишь штамп о регистрации в паспорте. Это не единичная история, причем не всегда жены столь наивны — для некоторых операции на рынке невест стали прибыльным бизнесом.
О предпосылках, стоимости и последствиях фиктивных браков — в материале «Известий».
Прокуратура Московского района
Как пояснили «Известиям» в
Это не первый случай, когда прокуратура пресекает злоупотребления подобного рода. Но не всегда противозаконный умысел исходит от мигрантов. В феврале там же, в Северной столице, вывели на чистую воду женщину, которая зарабатывала фиктивными браками с иностранцами.
— В ходе проверки выявлен факт заключения фиктивного брака за денежное вознаграждение между гражданкой Российской Федерации и гражданином иностранного государства, на основании которого последний получил разрешение на временное проживание без учета квоты, — сообщалось на сайте городской прокуратуры
Фиктивные браки регулярно выявляют и в регионах. Например, в Ульяновской области в конце прошлого года сотрудники надзорного ведомства в Вешкаймском районе добились признания недействительным брака, заключенного в 2014 году между жительницей Ермоловки и гражданином Узбекистана. Как показала проверка, единственной целью оформления брачного союза было упрощение для жениха порядка получения российского гражданства. В том же селе в 2017 году прокуратура разоблачила еще один брак по расчету, на сей раз с жителем Азербайджана.
В статистике Ульяновской областной прокуратуры за последние три года фигурируют несколько фиктивных браков с гражданами Вьетнама, Таджикистана, Армении.
Путь к российскому гражданству довольно долог и сложен, поэтому мигранты идут на всяческие уловки, чтобы максимально сократить «переходный» период.
— В настоящий момент у иностранного гражданина есть несколько способов легализоваться в России. Самый распространенный — воспользоваться квотой. Для получения гражданства иностранец сначала получает разрешение на временное проживание (РВП) в России, для чего должен подать заявление с приложением установленного комплекта документов. Кроме того, претенденту на РВП необходимо пройти медкомиссию, сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ и оплатить госпошлину. После этого принимается решение о предоставлении или не предоставлении гражданину другой страны квоты.
Через год постоянного проживания на территории РФ мигрант (если он не отсутствовал в России шесть месяцев кряду) может получить вид на жительство (ВНЖ). И только через пять лет после этого (соответственно, через шесть — после получения РВП) человек может получить российское гражданство. В особых случаях этот срок может быть сокращен до одного года, — рассказал «Известиям» общую схему получения гражданства член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.
— Так, закон обязал иностранного гражданина, вступившего в брак, проживать в одном регионе с супругом. Соблюдение этого условия проверяется при предоставлении гражданства. В случае несоответствия в предоставлении гражданства может быть отказано, — рассказывает Уваров.
Он обращает внимание на то, что брак, пока он не признан фиктивным, порождает целый комплекс прав и обязанностей: право на наследство, право на получение содержания от второго супруга в случае болезни первого и прочее. Пока в России за фиктивный брак серьезной административной ответственности, а тем более уголовной, не предусмотрено, говорит эксперт.
— Специального органа, который контролировал бы этот вопрос, нет, но прокуратура РФ вправе обращаться в суд с требованием признания брака фиктивным. Зачастую же именно гражданин РФ, согласившийся на участие в такой фиктивной сделке, обращается в суд, как только возникают
Желающих получить российское гражданство достаточно много, особенно среди мигрантов из Центральной Азии, считает руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества Вячеслав Поставнин.
— Стоимость такой услуги составляет в среднем 100 тыс. рублей. А учитывая, что не все у нас хорошо обеспечены, то многие соглашаются на такую сделку, — рассказал Поставнин.
По оценкам собеседника «Известий», в 1990-е вопрос с получением гражданства стоял не так остро. До 1992 года этнические русские, проживавшие в странах СНГ и желавшие переехать на историческую родину, автоматически получали гражданство.
— Фиктивные браки с мигрантами — мировая проблема. Во многих странах разработаны механизмы противодействия. Например, в Испании, перед тем как оформить гражданство, проводится специальное собеседование, на котором выясняется, насколько хорошо супруги друг друга знают. И этот опрос позволяет определить, фиктивный брак или нет. В России подобных механизмов практически не существует, и нет структуры по выявлению фиктивных браков. В этой ситуации нужен психолог, который мог бы вскрыть такой факт, — подытожил Поставнин.