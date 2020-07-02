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11:06 (мск), источник: Известия

Как же тебе повезло: мигранты охотятся за выгодными невестами

Брак по расчету с иностранцем может кончиться фиаско.

Источник: Агентство «Москва»

Брак петербурженки с иностранцем был аннулирован на текущей неделе через суд — женщина пожаловалась, что мужу нужен был лишь штамп о регистрации в паспорте. Это не единичная история, причем не всегда жены столь наивны — для некоторых операции на рынке невест стали прибыльным бизнесом.

О предпосылках, стоимости и последствиях фиктивных браков — в материале «Известий».

Отобрали штамп в паспорте

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Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга добилась признания недействительным фиктивного брака между гражданином Таджикистана и местной жительницей. Проверка началась с заявления гражданки, которая усомнилась в намерении иностранца жить с ней в полноценном браке. После визита в загс он перестал интересоваться женщиной, что и навело ее на мысль о неискренности таджикского Ромео. Отношения с петербурженкой он оформил лишь для решения проблем с миграционной службой — штамп в паспорте открыл для него возможность упрощенного получения разрешения на временное пребывание (РВП) и гражданства РФ.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, признание брака недействительным со дня его заключения лишило предприимчивого мигранта основания для упрощенного порядка вступления в российское гражданство. В ведомстве обратили внимание на тот факт, что иностранец, будучи мужем петербурженки, мог претендовать и на имущество своей супруги.

Привычка замуж выходить

Это не первый случай, когда прокуратура пресекает злоупотребления подобного рода. Но не всегда противозаконный умысел исходит от мигрантов. В феврале там же, в Северной столице, вывели на чистую воду женщину, которая зарабатывала фиктивными браками с иностранцами.

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— В ходе проверки выявлен факт заключения фиктивного брака за денежное вознаграждение между гражданкой Российской Федерации и гражданином иностранного государства, на основании которого последний получил разрешение на временное проживание без учета квоты, — сообщалось на сайте городской прокуратуры Санкт-Петербурга. В том случае были нарушены интересы государства. Прокуратура расследует и другие возможные браки по расчету предприимчивой невесты — всего их шесть.

Фиктивные браки регулярно выявляют и в регионах. Например, в Ульяновской области в конце прошлого года сотрудники надзорного ведомства в Вешкаймском районе добились признания недействительным брака, заключенного в 2014 году между жительницей Ермоловки и гражданином Узбекистана. Как показала проверка, единственной целью оформления брачного союза было упрощение для жениха порядка получения российского гражданства. В том же селе в 2017 году прокуратура разоблачила еще один брак по расчету, на сей раз с жителем Азербайджана.

В статистике Ульяновской областной прокуратуры за последние три года фигурируют несколько фиктивных браков с гражданами Вьетнама, Таджикистана, Армении.

Все браки реализованы по одному сценарию — расписались и знать друг о друге ничего не знают, детей общих нет, совместного хозяйства не ведут.

Борьба за место под российским солнцем

Путь к российскому гражданству довольно долог и сложен, поэтому мигранты идут на всяческие уловки, чтобы максимально сократить «переходный» период.

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— В настоящий момент у иностранного гражданина есть несколько способов легализоваться в России. Самый распространенный — воспользоваться квотой. Для получения гражданства иностранец сначала получает разрешение на временное проживание (РВП) в России, для чего должен подать заявление с приложением установленного комплекта документов. Кроме того, претенденту на РВП необходимо пройти медкомиссию, сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ и оплатить госпошлину. После этого принимается решение о предоставлении или не предоставлении гражданину другой страны квоты.

Через год постоянного проживания на территории РФ мигрант (если он не отсутствовал в России шесть месяцев кряду) может получить вид на жительство (ВНЖ). И только через пять лет после этого (соответственно, через шесть — после получения РВП) человек может получить российское гражданство. В особых случаях этот срок может быть сокращен до одного года, — рассказал «Известиям» общую схему получения гражданства член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Упрощенная процедура предусмотрена для иностранцев, которые вступили в брак с гражданином РФ и прожили в этом статусе не менее трех лет. Частые случаи злоупотребления этой лазейкой вынудили власти принять закон, направленный на борьбу с фиктивными браками.

— Так, закон обязал иностранного гражданина, вступившего в брак, проживать в одном регионе с супругом. Соблюдение этого условия проверяется при предоставлении гражданства. В случае несоответствия в предоставлении гражданства может быть отказано, — рассказывает Уваров.

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Он обращает внимание на то, что брак, пока он не признан фиктивным, порождает целый комплекс прав и обязанностей: право на наследство, право на получение содержания от второго супруга в случае болезни первого и прочее. Пока в России за фиктивный брак серьезной административной ответственности, а тем более уголовной, не предусмотрено, говорит эксперт.

— Специального органа, который контролировал бы этот вопрос, нет, но прокуратура РФ вправе обращаться в суд с требованием признания брака фиктивным. Зачастую же именно гражданин РФ, согласившийся на участие в такой фиктивной сделке, обращается в суд, как только возникают какие-то непредвиденные проблемы и правопритязания со стороны мигранта, — говорит Уваров. После признания брака фиктивным иностранец, получивший гражданство РФ на основании такого брака, лишается гражданства. Причем перспективы оспорить такое решение у мигранта ничтожно малы, считает правовед.

Стоит отметить, что в некоторых случаях фиктивный брак с дальнейшей регистрацией по месту жительства на возмездной основе может быть интерпретирован как организация незаконной миграции, что влечет за собой уголовную ответственность.

Выкуп за невесту

Желающих получить российское гражданство достаточно много, особенно среди мигрантов из Центральной Азии, считает руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества Вячеслав Поставнин.

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— Стоимость такой услуги составляет в среднем 100 тыс. рублей. А учитывая, что не все у нас хорошо обеспечены, то многие соглашаются на такую сделку, — рассказал Поставнин.

По оценкам собеседника «Известий», в 1990-е вопрос с получением гражданства стоял не так остро. До 1992 года этнические русские, проживавшие в странах СНГ и желавшие переехать на историческую родину, автоматически получали гражданство.

— Фиктивные браки с мигрантами — мировая проблема. Во многих странах разработаны механизмы противодействия. Например, в Испании, перед тем как оформить гражданство, проводится специальное собеседование, на котором выясняется, насколько хорошо супруги друг друга знают. И этот опрос позволяет определить, фиктивный брак или нет. В России подобных механизмов практически не существует, и нет структуры по выявлению фиктивных браков. В этой ситуации нужен психолог, который мог бы вскрыть такой факт, — подытожил Поставнин.

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