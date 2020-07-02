Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
03:51 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:34 MSK, 02.07
Инфицировано654 405+6 556
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
18.061.07
Скончалось9 536+216
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
18.061.07
Выздоровело422 931+10 281
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
18.061.07
Инфицировано10 662 993+228 158
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
18.061.07
Скончалось515 504+5 725
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
18.061.07
Выздоровело5 451 309+128 524
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
18.061.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Разработка 141 вакцины от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

Читайте также
Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США

«США были важнейшим партнером ВОЗ с момента создания организации в 1948 году. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, — отмечается в публикации. — Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно. Поскольку последствия затронут всех». По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения. «Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции».

Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети.

Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры [среди разработчиков] могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это.

Гебрейесус выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Большинство россиян поддерживает поправки в конституцию
Шведы сделали открытие об иммунитете к коронавирусу
СМИ узнали, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19
Памфилова пояснила публикацию предварительных итогов голосования
Найден центр тяжести Солнечной системы
Андрей Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади
«Танцующий» перед кошкой филин позабавил Сеть (видео)
Gnezdo.ru
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
iPhone 12 удивит пользователей (неприятно) Все ради экономии и заботе об экологии
Горячие темы на Авто
есть раздражитель) 255
Ну и хте поправки к Курилкестуции ? 195
Путина пожизненно в президенты! 171
Очень вкусные мухоморы. 127
Кино
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Вера Брежнева блеснула стройными ногами в «космическом» платье Как всегда прекрасна.
Новости партнеров
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Ефремов уже почти при смерти
Двойные стандарты депутата Бондаренко довели жителей до ручки
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь