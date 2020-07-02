03:51 (мск), источник: ТАСС
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса
ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Разработка 141 вакцины от нового коронавируса ведется на данный момент во всем мире, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, опубликованной в среду в газете The Washington Post.
«США были важнейшим партнером ВОЗ с момента создания организации в 1948 году. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, — отмечается в публикации. — Если США вернутся к этой жизненно важной работе, то мы не должны мыслить в рамках того, кто пострадает или что будет потеряно. Поскольку последствия затронут всех». По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения. «Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей
Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в сети.
Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры [среди разработчиков] могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это.
Гебрейесус выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.