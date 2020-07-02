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16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Айя-София: легендарный музей может снова стать мечетью

Один из главных символов Стамбула, собор Святой Софии (Айя-София), может вскоре поменять статус — с музея на мечеть. Многие религиозные деятели и культурные организации по всему миру выступают против этого шага, считая, что памятник принадлежит всему человечеству, независимо от религии.

Источник: AFP

Турецкий суд должен был вынести окончательное решение по этому вопросу в четверг, однако после 17-минутного рассмотрения заявил, что огласит вердикт в течение 15 дней.

Русская служба Би-би-си рассказывает историю этого памятника.

Собор Святой Софии — одна из главных достопримечательностей Стамбула и место притяжения для многих туристов, которые посещают город.

Собор находится в историческом центре в районе Султанахмет у побережья Босфора. Сейчас это музейный комплекс, однако у него очень богатая история.

Первое упоминание о соборе датируется 300-ми годами нашей эры. В самом начале своего существования собор пережил пожар и был перестроен.

Источник: AFP 2020

Собор находится на месте, где до IV века располагалась рыночная площадь. В нынешнем виде здание было открыто в 537 году; все предыдущие церкви, которые находились на этом месте, сгорели. Распоряжение о строительстве отдал византийский император Юстиниан I.

Согласно историческим летописям, на возведение собора было потрачено три годовых дохода Византийской империи. При строительстве были использованы лучшие материалы, которые были привезены с разных концов света.

Внутри храм был украшен золотом, серебром, слоновой костью и драгоценными камнями. Долгое время собор был символом могущества Византийской империи.

Источник: AFP

В 989 году из-за сильного землетрясения обвалился купол собора, который был восстановлен пять лет спустя.

В 1453 году после захвата Константинополя турками, которые разграбили внутреннее убранство храма, султан Мехмед II обратил собор в мечеть Айя-София.

Многие христианские фрески и мозаики при этом сохранились. Собору удалось сохранить элементы христианской и мусульманской эпохи до наших дней.

Источник: AFP

В период османского правления по краям здания были возведены минареты. В течение почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь — второй после Каабы в Мекке.

В 1935 году основатель современной светской Турции Кемаль Ататюрк специальным декретом преобразовал мечеть в музей.

Источник: AFP 2020

В настоящее время изображения Иисуса Христа соседствуют в соборе с огромными щитами с изречениями из Корана.

В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Весной прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус музея Айя-София может быть пересмотрен.

Сообщалось, что это стало своеобразным ответом на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона.

Источник: AFP 2020
Против планов превратить музей в мечеть выступили политические и религиозные деятели в США, Греции, России и самой Турции.
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«Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что превращение музея Айя-София в мечеть может обратить миллионы христиан по всему миру против ислама. «Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом», — сказал он.

В МИД Турции заявили, что турецкие власти вправе изменить статус собора без учета мнений других государств.

Если Государственный совет Турции одобрит смену статуса в четверг, первая большая молитва в соборе может пройти 15 июля.

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