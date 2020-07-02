Обязательная маркировка лекарств. На что обращать внимание в аптеках

Теперь производители должны наносить на все упаковки товара, на первичную и вторичную, если она есть, новое обозначение. Проверить маркировку можно через специальное приложение «Честный знак». Оно устанавливается на смартфоне и поможет узнать, за какой товар покупатель отдаёт свои деньги: настоящий или контрафактный. Если вдруг лекарство без маркировки, но оно произведено до 1 июля, всё в порядке! Такие медицинские препараты могут продаваться без спецзнаков до истечения срока годности.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов разъяснил, что сама маркировка — это небольшое чёрно-белое изображение в виде QR-кода, который будет стоять на упаковке лекарства.
Как уже было сказано, информацию о товаре можно будет узнать с помощью специальных программных ресурсов, которые операторы системы маркировки должны представить.
— Это верхушка айсберга, и основное предназначение системы маркировки направлено не на потребителей, а на участников фармрынка, профессионалов в обороте лекарственных препаратов, — говорит эксперт. — По большому счёту, система маркировки никакого отношения к проблеме подделок не имеет.
Николай Беспалов объяснил, что в основном речь идёт о контроле за так называемыми переливами, когда товар отгружается большими партиями в розницу под определённую акцию в аптеке. После чего продукт не совсем законно поступает в обращение. Аптечные сети проводят этот товар так, как будто он продан потребителям, но на самом деле он поступает обратно на оптовый рынок и, по сути, перепродаётся.
На этом инструменте, который ещё называют «переливы» или «псевдоопт», аптечные сети зарабатывают дополнительную маржу.
— Это очень не нравилось поставщикам и производителям, и система маркировки — хороший способ борьбы с таким явлением, — рассказал эксперт фармацевтического рынка. — Второй пункт — это борьба с обычным воровством. В основном это касается системы госзакупок, когда препарат, купленный больницей за госденьги, крадётся, по бумагам оформляется, как будто его получил некий пациент. Этот препарат перепродаётся, в том числе он может быть продан через ряд подставных структур какому-то третьему ЛПУ, и опять попадает в оборот. Это приводит к серьёзным перерасходам бюджетных средств, и с такой проблемой тоже нужно бороться.
Новые цены
Цены будут расти, уверенно заявляет Николай Беспалов. Эксперт подтверждает свои слова тем, что маркировка не бесплатна, производители и система товародвижения несут серьёзные расходы на всех этапах внедрения этой системы. Расходы идут и на установку оборудования, и на наладку программного обеспечения, и на обучение специалистов. Все эти статьи закладываются в стоимость лекарств:
— Мы как-то подсчитали, на сколько могут подорожать препараты за счёт внедрения маркировки. На тот момент получалось порядка 3−4%. Они и добавились, но произошло много других событий, которые тоже отразились на стоимости лекарств. Это и пандемия, и ажиотажный спрос, и рост цен на отдельные категории препаратов и сырьё для их производства, — объяснил эксперт фармацевтического рынка. — Девальвация рубля тоже автоматически привела к повышению стоимости. Всё это, наслаиваясь, приводило к росту ценников.
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