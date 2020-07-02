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13:43 (мск), источник: РИА Новости

Как эпидемии повлияли на объединение Руси? Калитичи против чумы и Орды

Формирование единого русского государства, начавшееся в XIV веке, могло бы пойти по совершенно иному сценарию: регулярно бушевавшая тогда чума почти обезглавила московский княжеский дом, Калитичей.

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Источник: РИА Новости

В том, как эпидемии повлияли на возвышение Москвы, вместе с корреспондентом РИА Новости разбиралась доцент Московского городского педагогического университета, руководитель магистерской программы «История России» Алла Челнокова.

Москва осиротевшая

В XIII—XV вв.еках эпидемии, убивавшие от трети до половины населения, были на территории Руси привычным явлением. Так, после вспышки 1278 года псковские летописи фиксируют мор в среднем раз в 15 лет, новгородские — раз в 17. Как рассказала Алла Челнокова, основной массив информации о событиях тех лет сохранили для нас тверской, московский, новгородский и псковский летописные своды.

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По данным эксперта, процент смертности от чумы среди людей знатных был в среднем в два-три раза меньше, чем среди простолюдинов. Главная причина этого — качество питания и образ жизни. Однако эпидемия 1353 года почти обезглавила Московское княжество, убив сыновей и внуков знаменитого Ивана Калиты.

Как сообщает Рогожский летописец (ПСРЛ, том XV. Пг., 1922 — прим. ред.), 11 марта умер митрополит Феогност, игравший важную роль в московской политике. В ту же неделю умерли оба сына великого князя Симеона Ивановича Гордого. Вскоре, 26 апреля, от инфекции скончался и сам правитель. Не прошло и сорока дней со смерти Симеона, как умер и младший из сыновей Калиты — Андрей. На престол сел средний брат Иван Иванович, прозванный Красным (то есть «красивым» — прим. ред.).

Ивана Ивановича современники запомнили кротким и милостивым, что, по словам эксперта, было нехарактерно для московских князей. Правил он недолго, скончавшись в 1359 году в возрасте всего 33 лет. Свою часть московских земель он завещал сыновьям Дмитрию и Ивану.
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Московское княжество фактически распалось на три части, как и после смерти Калиты: две трети земель поделили сыновья Ивана Красного, а их двоюродный брат Владимир Андреевич, родившийся в разгар эпидемии 1353 года уже после смерти своего отца, удержал за собою его волость.

Казалось, что ранняя смерть Ивана Красного остановит восхождение Москвы, так как старшему наследнику — будущему Дмитрию Донскому — было всего восемь лет, и участвовать в княжеской борьбе и интригах он не мог, отметила Челнокова.

Когда князья собрались в Орде в ожидании ярлыка на великокняжеский престол, формально находившийся во Владимире правитель Москвы, как сообщает историк Сергей Соловьев в своем труде «История России с древнейших времен», попросту не явился, так как еще не считался мужчиной и не мог претендовать на власть. Хан отдал великое княжение троюродному дяде Дмитрия Ивановича, князю суздальскому.

Юность победителя

Князь суздальский получил Владимирское великое княжение «не по отчине и не по дедине», подчеркивает Воскресенская летопись (ПСРЛ, том VIII. СПб., 1859 — прим. ред.), то есть безо всякого наследственного права. Причем добыл у хана ярлык не старший из суздальских князей, а средний — Димитрий Константинович, правивший в Нижнем Новгороде.

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Однако московская знать не собиралась уступать власть без борьбы, подчеркнула эксперт. Бояре, привыкшие к статусу сильнейшего княжества, не пожелали расстаться с преимуществами административного и налогового руководства русскими землями.

В Орде в 1359 году со смертью хана Бердибека начался двадцатилетний период смуты, в течение которого сменилось около двадцати ханов. Летописи называют это время «великой замятней». Несколько московских посольств в Сарай (столицу Орды — прим. ред.), в которых участвовал и сам юный Дмитрий, не принесли успеха.

Главным поборником московского лидерства, по словам Челноковой, в это время был митрополит Киевский и всея Руси Алексий, фактически управлявший княжеством во время малолетства Дмитрия. Еще с 1328 года резиденция главного церковного иерарха Руси располагалась в Москве. Святитель Алексий обладал влиянием не только на князей, но и на Орду.

В 1357 году он, согласно легенде, исцелил родственницу хана Тайдуллу от болезни глаз, за что получил в награду землю в Кремле, где прежде располагалось ордынское подворье. На этом месте митрополитом был основан Чудов монастырь.

В 1362 году митрополит и бояре вновь отправились в Орду, расколовшуюся к тому моменту надвое. Им, наконец, удалось получить ярлык от одного из ханов, Мюрида. Как отметил Сергей Соловьев в «Истории России с древнейших времен», видимо, за Дмитрия московского хлопотали также ростовские и тверские князья, полагавшие, что гораздо выгоднее иметь на владимирском престоле ребенка, чем взрослого.

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Вернувшись из Орды с ярлыком, бояре собрали войска и выступили на Владимир, причем малолетние князья, как указывает Соловьев, лично ехали во главе похода. Дмитрий Константинович решил сдаться без боя, и таким образом внук Калиты получил великое княжение.

Однако спустя всего несколько месяцев противник Мюрида, Абдулла, также прислал в Москву ярлык. Дмитрий Иванович, по словам эксперта, принял посольство с честью, не отказавшись от ярлыка, что взбесило Мюрида. Хан послал новый ярлык суздальскому князю, и тот охотно принял его, снова двинувшись на Владимир.

Во второй раз Дмитрий Константинович продержался на престоле лишь двенадцать дней, потому что москвичи вновь пришли огромным войском под стены столицы. Они выгнали его из Владимира, а затем осадили в Суздале, добившись, наконец, полной покорности.

Примирение земель

В 1364 году страшный мор вновь опустошил русские земли, убив много князей. Скончался десятилетний брат Димитрия Ивановича и несколько князей из наиболее влиятельных ветвей правящего рода. Между выжившими, по словам Челноковой, разгорелись споры за земли, оставшиеся без прямых наследников.

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Нижним Новгородом — важнейшим торговым центром — завладел самый младший из суздальских Рюриковичей, Борис Константинович. Димитрий Константинович, не будучи в силах сам отнять у брата богатый удел, решился, как сообщает Рогожский летописец, просить помощи в Москве. Четырнадцатилетний Дмитрий Иванович попытался решить проблему дипломатически, но князь Борис отказался от компромисса.

Тогда Москва прибегла к авторитету Церкви: митрополит Алексий отнял у суздальского владыки кафедру епископа Нижегородского и Городецкого. Послом от московского князя в Нижний прибыл сам преподобный Сергий Радонежский, и, когда Борис Константинович отказался ехать в Москву на переговоры с братом, он запечатал в городе все церкви.

Затем на помощь Дмитрию Константиновичу выступила московская рать, и князь Борис был вынужден подчиниться.

По словам эксперта, это событие знаменовало конец кризиса Московского княжества.

Когда в 1365 году из Орды прислали очередной ярлык для Дмитрия Константиновича, он отверг его и навсегда отказался в пользу Москвы от любых притязаний на верховную власть. В 1366 году этот союз был закреплен браком между Дмитрием Ивановичем и младшей дочерью суздальского князя. По словам Челноковой, политика Москвы позволила ей относительно мирным путем собрать мощную коалицию русских князей.

Главный конкурент Калитичей — Тверское княжество — признало старшинство Москвы в 1375 году, когда Дмитрий Иванович с союзниками взял Тверь в осаду, вынудив подписать выгодный для себя мир. А всего через пять лет, в 1380 году, союз русских княжеств нанес ордынцам в ходе Куликовской битвы первое за всю историю масштабное поражение.

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