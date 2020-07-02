В Мексике переименовали «Ночь печали» в «Победную ночь»

В Мексике заново оценили важное историческое событие 500-летней давности. Речь идет о крупном поражении испанских конкистадоров от ацтеков 30 июня 1520 года. Это было одно из наиболее известных событий кампании по завоеванию Мексики под командованием капитан-генерала Эрнана Кортеса.
Гибель сотен испанцев и тысяч их союзников тласкаланцев вошла в историю как «Ночь печали». Под тем же названием изучали схватку на озере Тескоко у стен Теночтитлана мексиканские школьники. Теперь же власти этой страны, реагируя на общемировую повестку, решили взглянуть на событие глазами не завоевателей, а коренного населения.
В минувший вторник, в день 500-летий битвы, официальные представители Мехико презентовали новую мемориальную доску и плакаты в честь поражения Испании.
«Ночь печали» отныне переименована в «Победную ночь».
Строго говоря, в стремлении к завоеваниям ацтеки мало чем отличались от конкистадоров. Еще до высадки первых испанцев на полуострове Юкатан этот народ создал гигантскую империю, подчинив соседние племена. Те были вынуждены платить покорителям большую дань.
Население супердержавы в начале XVI века оценивается примерно в 20 млн человек: эта страна могла быть самой населенной в мире в тот временной отрезок. Тласкаланцы, которых ацтеки не смогли принудить к повиновению военной силой, перешли на сторону Кортеса, поскольку желали с его помощью избавиться от ненавистного врага. Так же поступили несколько более мелких народов.
В свою очередь, Кортес ловко манипулировал своими союзниками, играя на противоречиях между индейской знатью. Коренные народы внесли весомый вклад в уничтожение ацтекской цивилизации.
По легенде, чудом сумев спастись и выбравшись на берег Тескоко, смертельно уставший Кортес сел под деревом и горько заплакал, полагая, что его честолюбивым замыслам пришел конец. Это дерево, получившее название «Дерево Ночи печали», в наше время было сожжено. Как сообщает AP, в ходе торжественной церемонии на этой неделе секретарь департамента администрации Мехико по культуре Хосе Альфонсо Суарес посадил на памятном месте небольшое дерево того же вида — так называемый кипарис Монтесумы и открыл мемориальную доску «Победная ночь».
Давайте покончим с этими легендами о печали и слезах, и признаем силу, мужество и смелость народов Мексики, которые противостояли захватчикам.
Хосе Альфонсо Суарессекретарь департамента администрации Мехико по культуре
Проведя параллель с пандемией коронавируса, он призвал не забывать, что ацтеки были побеждены не столько мечами конкистадоров, сколько вспыхнувшей эпидемией оспы и других завезенных европейцами болезней.
«Давайте признаем, что, если бы не оспа, завоевать ацтеков было бы не так легко. На деле же произошло жестокое нападение на людей, умирающих от голода и неизвестных болезней», — подчеркнул Суарес.
Фактор гражданского конфликта он вспоминать не стал.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в свою очередь, потребовал от Испании извинений за преступления конкистадоров, совершенные во время покорения ацтеков. Глава государства не впервые предъявил претензии официальному Мадриду. Так, в марте 2019 года Лопес Обрадор заявил королю Филиппу VI в открытом письме, что только публичные извинения со стороны Испании помогут достичь полного примирения между странами.
Испания тогда отклонила требование президента, призвав не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современной морали. Аналогичные упреки мексиканцы выдвинули Ватикану.
Год назад Лопес Обрадор, выступая у руин древнего города майя Комалькалько, подчеркнул, что Мексика были завоевана «крестом и мечом», не упомянув оспу. Сам президент также выразил готовность просить прощение у коренного населения. По его словам, годом примирения должен стать 2021-й.
Одновременно Лопес Обрадор пытался добиться передачи прав на корону правителя ацтеков Монтесумы II, хранящуюся в Венском музее этнологии. Этот вождь потворствовал испанцам и был убит своими же родственниками, что, собственно, и привело к поспешному отходу конкистадоров из Теночтитлана и «Ночи печали». Во главе антииспанского восстания встал его младший брат Куитлауак.
Полутораметровый головной убор из перьев и золота называют одним из главных символов национальной идентификации мексиканцев, несмотря на отсутствие доказательств связи короны с Монтесумой.
30 июня 1520 года Кортес отдал приказ о выступлении из Теночтитлана. Единственный путь с острова на берег Тескоко лежал по длинному и узкому мосту. Двигавшиеся вереницей конкистадоры становились удобной мишенью для ацтекских луков и дротиков. Иного выхода не было.
«Было около полуночи и довольно темно. Легкий туман лежал над городом. Шел небольшой дождь. Когда все пришло в движение, арьергард уже тронулся с места и был уложен переносной мост, внезапно раздался дикий боевой клич и зловещая музыка мексиканцев. Они кричали друг другу, что мы хотим бежать. Мы были немедленно окружены толпами индейцев, и все озеро было полно челнов. Несмотря на то, что часть нашей колонны уже перешла мост, мы не могли двинуться с места, и завязался ожесточенный бой за мост. Наших обстреливали со всех сторон стрелами, дротиками и камнями, навстречу поднимался лес копий, пик и мечей, многие из которых принадлежали нам и были захвачены врагом у наших погибших товарищей. Всаднику на коне пробиться было трудно. Аркебузы и арбалеты в воде намокли и стали бесполезными. Кроме того, в темноте трудно было попасть в цель», — писал позднее в своей хронике «Правдивая история завоевания Новой Испании» соратник Кортеса и участник боя Берналь Диас.
Только самые бесстрашные и отчаянные из конкистадоров прокладывали себе путь к берегу. В панике многие побросали копья и мечи и пытались вплавь перебраться на другую сторону пролома. Куитлауак распорядился подобрать брошенное оружие и пустить его в ход против испанцев.
Во время эвакуации утонули взятые испанцами в заложники дети Монтесумы, ушли ко дну ящики с золотом, дневники Кортеса, все делопроизводство и документы нотариуса.
Забрасывая бреши в дамбе трупами лошадей, испанцы кое-как все же выбрались на берег Тескоко. Их потери были значительны: до 450 конкистадоров и 4000 союзников-индейцев. Все уцелевшие имели ранения.
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