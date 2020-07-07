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День в истории: 7 июля
Иван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
В ночь с 6 на 7 июля приходится Иван Купала, один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя.
Праздник Ивана Купалы с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди надевали на голову венки из трав, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца.
Это растение считалось одним из самых загадочных и колдовских. По народным поверьям, цветущий папоротник не только исполняет сокровенные желания, но и помогает отыскивать клады.
Ровно 250 лет назад произошло Чесменское сражение между русскими и турецкими флотами в Эгейском море у западного побережья Турции, которое стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота.
В ночь на 7 июля 1770 года после обнаружения турецкого флота под командованием
Благодаря этой победе, русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в Архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.
В 2012 году, согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», был установлен День воинской славы — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году.
7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожный чек, ставший прообразом современных кредитных карт. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывался в его верхнем углу, а при обналичивании воспроизводил свою подпись.
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