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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 июля

Иван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

Иван Купала

В ночь с 6 на 7 июля приходится Иван Купала, один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя.

Праздник Ивана Купалы с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди надевали на голову венки из трав, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца.

Традиционное действо в ночь на Ивана Купалу — поиск цветущего папоротника.

Это растение считалось одним из самых загадочных и колдовских. По народным поверьям, цветущий папоротник не только исполняет сокровенные желания, но и помогает отыскивать клады.

Чесменское сражение и День воинской славы

Ровно 250 лет назад произошло Чесменское сражение между русскими и турецкими флотами в Эгейском море у западного побережья Турции, которое стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота.

В ночь на 7 июля 1770 года после обнаружения турецкого флота под командованием капудан-паши Хасан-бея, русская эскадра, возглавляемая графом Алексеем Орловым и адмиралом Георгием Спиридовым, в составе девяти линкоров, трех фрегатов, одного бомбардирского корабля и 17 мелких судов, атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турецкие корабли скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями.

Победа русского флота в этом сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны.

Благодаря этой победе, русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в Архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.

В 2012 году, согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», был установлен День воинской славы — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году.

Первый в истории дорожный чек

7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожный чек, ставший прообразом современных кредитных карт. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывался в его верхнем углу, а при обналичивании воспроизводил свою подпись.

Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на общую сумму 9 120 долларов. Но уже к 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг $23 миллионов.

Впервые напечатана сказка «Пиноккио»

139 лет назад, 7 июля 1881 года, в Риме в виде романа-фельетона на страницах «Газеты для детей» была впервые напечатана повесть Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», а через два года сказка вышла отдельным изданием.

«Пиноккио» — одна из самых смешных и трогательных книг мировой литературы. Деревянного длинноносого мальчишку без преувеличения знают во всех странах.

Сказка Карло Коллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году.

Артур Конан Дойл

90 лет назад, 7 июля 1930 года, после тяжелой болезни в своем доме в Кроуборо (Сассекс) умер шотландский и английский писатель Артур Конан Дойл. На его надгробной плите был выгравирован рыцарский девиз: «Steel True, Blade Straight» («Верен как сталь, прям как клинок»). Кстати, титул рыцаря он получил за участие в англо-бурской войне в 1899—1902 годах.

Артур Конан Дойл стал всемирно известным писателем благодаря своим произведениям о Шерлоке Холмсе. Помимо любимого многими цикла о знаменитом сыщике, Конан Дойл оставил огромное литературное наследие. Он автор нескольких исторических романов, ряда фантастических, драматургических, поэтических и других произведений.

Источник: AP 2020

Ринго Старр

80-летний юбилей сегодня отмечает британский рок-музыкант, актер, бессменный барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.

Дружба с Джорджем Харрисоном, Полом Маккартни и Джоном Ленноном привела его в 1962 году в состав легендарной группы. После распада ливерпульской четверки сэр Ринго Старр занимался сольной карьерой. Его альбомы были достаточно удачными: так, его альбом «Ринго», в записи которого участвовали все его бывшие коллеги, стал «платиновым» по количеству продаж.

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