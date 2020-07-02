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17:20 (мск), источник: ТАСС Наука

На дне океана впервые нашли древние поселения аборигенов Австралии

Возраст одного из них — 7 тыс. лет, другого — более 8,5 тыс. лет.

Источник: © H. Yoshida/C. Wiseman/Drawing/K. Jerbic/PLoS ONE/CC BY 4.0

ТАСС, 2 июля. На дне Индийского океана у северо-западных берегов Австралии археологи впервые обнаружили следы сразу двух первых поселений австралийских аборигенов, затопленных после завершения ледникового периода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба университета Флиндерса со ссылкой на статью в журнале PLOS ONE.

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«Австралия — большой континент, однако мало кто сегодня знает, что треть ее территории сейчас находится на дне океана. Это означает, что значительная часть памятников культуры древних аборигенов скрыта под водой. Мы получили первые свидетельства того, что хотя бы часть этих артефактов пережила погружение под воду», — рассказал один из авторов исследования, доцент Университета Флиндерса (Австралия) Джонатан Бенджамин.

Ученые считают, что первые люди проникли на территорию Австралии примерно 50 тыс. лет назад, двигаясь вдоль южных берегов Евразии. В то время уровень моря был на несколько десятков метров ниже, чем сегодня, благодаря чему древние люди расселились по всей территории современных Зондских островов, Новой Гвинеи и Австралии, путешествуя по суше или мелководьям.

Впоследствии, когда эпоха оледенения закончилась, эти сухопутные «мосты» между островами и континентами оказались под водой. Поэтому ученые уже долгое время пытаются найти следы первых миграций древних людей на дне Торресова пролива и у берегов островов, которые расположены между Новой Гвинеей и Австралией. Однако до недавнего времени ученые не могли найти их.

Бенджамин и его коллеги впервые сделали сразу две находки подобного рода во время подводных работ у западного берега Австралии, в окрестностях архипелага Дампье.

Австралийская «Атлантида»

Это место ученые выбрали потому, что в прошлом оно находилось примерно в 160 км от северо-западного побережья Сахула — суперматерика, который во времена оледенения объединял Австралию и Новую Гвинею. На современной сухопутной части этого региона археологи нередко находят рисунки, орудия труда и другие следы жизни древних аборигенов. Поэтому ученые надеялись, что аналогичные артефакты могут быть на дне океана.

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Руководствуясь этой идеей, Бенджамин и его коллеги исследовали два разных участка дна Индийского океана у берегов архипелага Дампье. Их выбрали после детального анализа снимков поверхности дна, полученных при помощи подводных камер и лазерных радаров.

Изучая эти данные, исследователи оценивали, насколько такие участки бывшей суши были привлекательны для предков аборигенов, а также изучали, как активно они разрушались под действием волн и других источников водной эрозии. Эти усилия оправдали себя — за два года раскопок Бенджамин и его команда нашли примерно три сотни орудий труда и других артефактов в отложениях почвы и песка в этих двух участках дна Индийского океана.

Используя фрагменты раковин моллюсков из соседних слоев отложений, ученые вычислили минимальный возраст этих артефактов. Для одной из стоянок, где было найдена большая часть орудий труда, он составил около семи тысяч лет, однако второе поселение древних людей намного древнее — его возраст превышает 8,5 тыс. лет. Как предполагают ученые, оно было построено в окрестностях ручья, который сейчас стал подводным источником пресноводной воды.

Как отмечают ученые, эти стоянки вовсе не самые древние следы жизни человека на территории Австралии. Однако их обнаружение говорит о том, что открытие подобных поселений в принципе возможно. Археологи надеются, что последующие раскопки помогут им найти более древние следы Homo sapiens в Австралии и уточнить историю расселения людей по этому континенту.

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