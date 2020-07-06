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00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 июля

Всемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Всемирный день поцелуя

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который придумали в Великобритании.

Кстати, мировой рекорд по продолжительности поцелуя был установлен в феврале 2013 года в Таиланде супругами Эккашая и Лаксана Тиранарата, которые целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.

Американскую валюту назвали «долларом»

Ровно 235 лет назад, 6 июля 1785 года, по предложению Томаса Джефферсона Континентальный Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты.

Первые испытания вакцины против бешенства на человеке

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал от паралича дыхательных путей.

В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Летом 1885 года мальчика укусила бешеная собака. Тогда сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Судьбоносная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни

6 июля 1957 года на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году — ударник Ринго Старр.

Музыканты назвали свою группу The Beatles и, подобно другим ливерпульским ансамблям, выступали в небольших клубах. После выступления в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году, они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность.

Нурсултан Назарбаев

80-летний юбилей сегодня отмечает советский и казахстанский государственный деятель и политик, первый президент Казахстана (1990−2019) Нурсултан Назарбаев.

1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах Президента Республики Назарбаев, будучи единственным кандидатом, набрал более 98% голосов избирателей, возглавив Казахстан, который 10 декабря стал именоваться Республикой Казахстан.

В 2010 году за Назарбаевым был официально закреплен статус Первого Президента Казахстана — «Лидер Нации».

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о решении сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан. Уйдя с поста Президента, он остался членом Конституционного Совета Казахстана, а также сохранил пост главы Совета Безопасности Республики Казахстан и главы правящей партии «Нур Отан».

Именем Нурсултана Назарбаева названы многие парки и улицы, причём, не только в Казахстане, но и в других странах, а после его ухода с поста Президента решением Парламента Республики Казахстан столица государства Астана была переименована в Нур-Султан.

Далай-лама XIV

6 июля 1935 года в маленькой деревушке Такцер в Тибете родился буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат Далай-лама XIV. Его родители были небогатыми фермерами. Когда мальчику было 2 года, его нашли монахи, признавшие в нем реинкарнацию XIII Далай-Ламы.

Его Святейшество Далай-лама XIV часто повторяет, что в нынешнем воплощении у него есть три основных обязательства: разъяснять людям важность общечеловеческих ценностей и секулярной этики, способствовать гармонии между представителями разных вероисповеданий и оказывать помощь тибетскому народу в его стремлении сохранить свою самобытность, культуру и религию. Чем он активно занимается и в настоящее время.

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