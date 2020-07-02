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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Амстердамский квартал красных фонарей возобновляет работу

Власти разрешили возобновить работу предприятий в амстердамском квартале Де Валлен, больше известном как квартал красных фонарей.

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Источник: AFP 2020

Бордели Де Валлена, закрывшиеся из-за карантинных мер в середине марта, должны были возобновить свою работу не ранее сентября. Однако, как сообщает The Guardian, из-за снижения случаев новых заражений коронавирусом COVID-19 власти приняли решение открыть квартал раньше запланированного, возобновив работу борделей, интимных массажных салонов и т. п. по всей стране.

Работники секс-индустрии, которая в Нидерландах легализована, в интервью СМИ сообщают, что власти рекомендовали им возобновить свою деятельность при соблюдении мер повышенной санитарной безопасности, в частности дезинфекции всех поверхностей, дверных ручек, кнопок и т. д. после обслуживания каждого клиента.

Требования к ношению масок нет, однако сами работники отмечают, что они будут воздерживаться от лицевых контактов с клиентами. В настоящее время в Амстердаме официально зарегистрировано около 7 тыс. работников и работниц секс-индустрии, которые платят подоходный налог и проходят регулярные медосмотры.

Евгений Хвостик

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