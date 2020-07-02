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18:43 (мск), источник: ТАСС Наука

Возраст собак научились точно пересчитывать в «человеческие» годы

Правда, пока методику проверили на одних лабрадорах-ретриверах.

Источник: СС0/Ryniu1234

ТАСС, 2 июля. Американские молекулярные биологи создали методику, с помощью которой можно точно оценивать биологический возраст собак по количеству определенных меток на их ДНК и сравнивать его с возрастом человека. Описание методики опубликовал научный журнал Cell Systems.

Мы почти ничего не знаем о том, как стареют собаки, несмотря на то, что больше всего времени они проводят вместе с человеком. Как правило, ветеринары обычно умножают возраст собаки на семь для того, чтобы перевести этот показатель в «человеческие» годы. Мы проверили, так ли это на самом деле.
Трей Идекер
Один из авторов исследования, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (США)

Ранее Идекер с коллегами придумали методику, с помощью которой можно оценивать биологический возраст человека. Для этого они использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствует на ДНК того или иного индивида. Как правило, по мере старения определенных типов таких молекул в организме становится больше. Их количество можно определить, обработав геном особым образом.

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Ученые пытаются использовать этот показатель, чтобы оценить, насколько эффективно работают различные препараты и терапии для продления жизни человека. Одним из главных препятствий для этого, как отмечают Идекер и его коллеги, оставалось то, что ученые раньше не могли проверить, накапливаются ли эпигенетические метки по мере старения и у других млекопитающих.

Генетика старения

Калифорнийские биологи восполнили этот недостаток, а также проверили одно из расхожих представлений о том, как соотносится возраст человека и собаки. Для этого ученые собрали образцы генома примерно у ста собак, в основном у лабрадоров-ретриверов, и проанализировали количество эпигенетических меток на поверхности их ДНК.

С одной стороны, результаты анализа подтвердили, что в ДНК собак по мере взросления тоже накапливаются эпигенетические метки, как и у человека. Это подтвердило, что их можно использовать в качестве биомаркера старения. С другой стороны, Идекер и его коллеги обнаружили, что классическая пропорция 1 к 7, которую используют ветеринары, не соответствует действительности.

В реальности собаки очень быстро стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода в их ДНК накапливается примерно столько же эпигенетических меток, как и в геноме 50-летнего человека.

В следующие годы этот процесс резко замедляется, и к 14-му году жизни собаки обычно достигают такого же состояния, как люди в 70−75 лет.

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«Если подумать, то в этом нет ничего удивительного. Как правило, девятимесячные собаки могут завести своих собственных щенков, чего нельзя сказать о пятилетних детях. В ближайшее время мы проверим, характерны ли подобные закономерности и для других видов собак, не похожих на лабрадоров», — продолжает Идекер.

Ученые уже нашли схожие зависимости между возрастом и наборами эпигенетических меток в ДНК мышей. Это говорит в пользу того, что биологи смогут найти общий набор закономерностей, с помощью которых можно будет вычислять скорость старения всех млекопитающих и сравнивать эти скорости между собой. Подобное открытие резко ускорит проверку и создание препаратов, которые замедляют старение, заключают Идекер и его коллеги.

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