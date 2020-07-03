Борьба за место под солнцем: на что теперь похож отдых в Турции

Какие еще сюрпризы поджидают путешественников, разбиралась «Газета.Ru».
Британцы, одними из первых открывшие туристический сезон, жалуются в соцсетях на неожиданно возросшие цены в турецких отелях, которые в мире до пандемии COVID-19 славились демократичными тарифами и отдыхом по принципу «все включено». Простояв без клиентов половину сезона, турецкие отели решили компенсировать потери, повысив цены для туристов, которые все-таки добрались до заветного пляжа с бассейном. Однако первопроходцы этому откровенно не рады.
Они выкладывают в соцсети фотографии чеков из баров при отелях, где цены на распространенные турецкие угощения — кебаб и кофе — поражают. Так, за чашечку кофе на курорте Бодрума потребовали в пересчете на российскую валюту почти 600 рублей, а за кебаб — аж 4000.
Свидетельство непомерных цен опубликовал в соцсетях британец, отдыхавший на курорте в турецком Бодруме на берегу Эгейского моря.
Несмотря на высокие цены в баре, спрос на лежаки у бассейна среди туристов растет. Да так, что им приходится в буквальном смысле драться за место под солнцем. И это притом, что за аренду лежака на частном пляже туристам из соседних отелей необходимо выложить 6000 рублей. Правда, за эту сумму отдыхающим полагается еда, напитки и развлечения, так что такой тариф в какой-то степени себя оправдывает.
Мэр Бодрума Ахмет Арас в ответ на критику цен сослался на кризис и безработицу, которые переживала живущая за счет туризма Турция, вынужденная из-за пандемии COVID-19 отложить до июля сезон, обычно начинавшийся в мае:
Город вправе выжимать из туристов все до последнего цента. Если кто-то готов платить за донер-кебаб 100 000 турецких лир, я не возражаю.
Тем не менее мэр указал, что в Турции по-прежнему есть места, где донер стоит свои 20 лир, то есть 200 рублей. Хотя до карантина минимальная цена за кебаб все-таки была ниже.
«Малый бизнес в Турции сильно пострадал из-за коронавируса, люди, занятые в туризме и сфере обслуживания, едва сводят концы с концами, — выразил озабоченность мэр Бодрума. — Это, конечно, не значит, что нужно обвешивать и обсчитывать клиентов».
На этой неделе правительство Великобритании обнародовало список стран, открытых для туризма среди британцев. В данный момент в него входят 75 государств, включая любимую британцами Испанию, куда летает много лоукостеров и где у богатых граждан Соединенного королевства имеются частные резиденции, а также Францию, Италию и Турцию. При поездке в эти страны британцам не придется сидеть две недели на карантине, как и по возвращении на родину.
В ближайшее время Великобритания планирует снять ограничение на туристические поездки во все страны Евросоюза, а также в подконтрольные заморские территории — Бермудские острова и Гибралтар.
Кроме того, в список вошли Турция, Таиланд, Австралия и Новая Зеландия. Страны при этом поделили на категории — зеленые и янтарные, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Если страна попала в статус «зеленых», это значит, что карантин не придется соблюдать ни в отпуске, ни по возвращении.
Среди таких стран Австрия, Хорватия, Германия, Барбадос, Новая Зеландия и Таиланд. Для стран с янтарным статусом ограничения также не предусмотрены. Это Испания, Австралия, Бельгия и Италия.
Те же страны, которым не повезло оказаться в списке «красных», будут вынуждены закрывать прибывающих туристов на двухнедельный карантин. Россия, по всей видимости, рискует оказаться в этом списке. Пока что Россия запретила въезд для иностранных туристов до августа.