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10:01 (мск), источник: РБК

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Им задали вопрос: «Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для “нормальной жизни”?».

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Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90−120 тыс. руб.

Достаточным бюджет 45−60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб. устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.

Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в текущем году составил 1,1 тыс. руб. в пользу имеющихся доходов.

В то же время семьи в некоторых федеральных округах хотели бы зарабатывать больше, чем средний указанный доход по России. Наиболее высокими оказались запросы у жителей Северо-Западного федерального округа — 100,8 тыс. руб., в Уральском федеральном округе семьи устроил бы доход 95,4 тыс. руб., в Центральном — 90,2 тыс. руб., в Дальневосточном — 88,3 тыс. руб.

Кроме того, отличаются запросы относительно семейного дохода у мужчин и женщин. Первые хотели бы семейный бюджет 88,4 тыс. руб., а вторые — 83,6 тыс. руб., указали эксперты.

В то время как средний желаемый семейный доход в России увеличился, средний размер зарплаты, которую хотели бы получать россияне, на фоне пандемии коронавируса снизился. В июне опрошенные сообщили, что хотели бы получать на руки 74 тыс. руб. в месяц, говорилось в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». При этом еще в январе, до распространения коронавируса в стране, опрошенные называли другую сумму — 92 тыс. руб.

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