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День в истории: 9 июля
Начало правления Екатерины II, крупнейшая железнодорожная катастрофа в США и день рождения Тома Хэнкса.
Один из дворцовых переворотов в истории России XVIII века, в результате которого был свергнут император Петр III и на престол взошла его жена Екатерина II, произошел 9 июля 1762 года. Наиболее активное участие в подготовке заговора приняли трое братьев Орловых и гвардейские офицеры. В последний момент их поддержал и граф Разумовский.
9 июля 1887 года считается днем рождения бумажных салфеток. В этот день их впервые представил английский фабрикант Джон Дикинсон на торжественном обеде по случаю ежегодной встречи производителей бумаги.
Крушение в Нашвилле, известное также как Великое крушение поезда — это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории США. Утром 9 июля 1918 года на участке дороги в западной части города произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. В крушении погиб 101 человек: 87 пассажиров и 14 железнодорожников.
Об открытии 102-го элемента заявила в 1957 году группа ученых, работавших в Швеции. Они предложили назвать элемент нобелий в честь Альфреда Нобеля. Однако позже эти данные не были подтверждены работами других лабораторий. 102-й элемент был впервые получен в ходе экспериментов в Дубне в 1963 году—1967 годах.
Это достижение было занесено в Государственный реестр открытий СССР от 9 июля 1963 года.
В этот день в 2002 году в результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
9 июля 1956 года родился американский актер, продюсер, режиссер и сценарист Том Хэнкс. Он начинал свою карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, но вскоре добился признания в качестве драматического актера и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» — за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп». Он является одним из двух актеров в истории кинематографа (наряду со Спенсером Трейси), выигрывших данную награду два раза подряд.