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20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Тайваня «слетали» в путешествие не покидая аэропорта

Необычная акция для заскучавших дома туристов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:14 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
19.06
7972
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7889
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Скончалось9 683+147
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Выздоровело428 978+6 047
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20.06
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Инфицировано10 759 507+220 930
19.06
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20.06
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Скончалось517 610+4 921
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Выздоровело5 521 454+125 883
19.06
82314
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Идёт загрузка

После длительного карантина с 1 июля некоторые страны начали открывать границы для иностранцев и вновь запустили авиасообщение. Однако Тайвань, в котором было зафиксировано всего 448 случаев COVID-19 и погибло семь человек, не спешит этого делать.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Чтобы хоть немного порадовать своих граждан и подарить им «отпускное настроение», аэропорт «Суншань» в Тайбэе совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air запустил акцию с «фейковыми полетами».

В середине июня они разместили в соцсетях анонс мероприятия и предложили пользователям «зарегистрироваться на спецрейс». Желающих поучаствовать оказалось около 7 тысяч человек. Из них, путем случайной выборки, в конце июня были выбраны 90 участников, которым разрешили взять с собой еще одного человека «в поездку».

Суть акции заключалась в реалистичной имитации путешествия. Для участников акции было подготовлено три самолета (которые никуда не летели).

Все пассажиры прибыли в аэропорт, прошли регистрацию, получили посадочные талоны, прошли паспортный контроль и досмотр, зашли на борт самолета, комфортно там разместились и через некоторое время высадились обратно, с повторным прохождением паспортного контроля, сообщает Untied News.

«Фейковые полеты» состоялись 1 июля, и акция имела бешеный успех. Некоторые пассажиры даже брали с собой полные чемоданы, чтобы лучше прочувствовать радость «путешествия».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, нелетающие рейсы стали не только подарком для заскучавших на карантине туристов, но и отличной возможностью для аэропорта и авиакомпаний продемонстрировать новые меры безопасности в связи с пандемией.

出入國境體驗活動準備啟航

Опубликовано 台北松山機場 Taipei Songshan Airport Среда, 1 июля 2020 г.

Екатерина Гура

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