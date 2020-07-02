20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Тайваня «слетали» в путешествие не покидая аэропорта
Необычная акция для заскучавших дома туристов.
После длительного карантина с 1 июля некоторые страны начали открывать границы для иностранцев и вновь запустили авиасообщение. Однако Тайвань, в котором было зафиксировано всего 448 случаев COVID-19 и погибло семь человек, не спешит этого делать.
Чтобы хоть немного порадовать своих граждан и подарить им «отпускное настроение», аэропорт «Суншань» в Тайбэе совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air запустил акцию с «фейковыми полетами».
В середине июня они разместили в соцсетях анонс мероприятия и предложили пользователям «зарегистрироваться на спецрейс». Желающих поучаствовать оказалось около 7 тысяч человек. Из них, путем случайной выборки, в конце июня были выбраны 90 участников, которым разрешили взять с собой еще одного человека «в поездку».
Суть акции заключалась в реалистичной имитации путешествия. Для участников акции было подготовлено три самолета (которые никуда не летели).
«Фейковые полеты» состоялись 1 июля, и акция имела бешеный успех. Некоторые пассажиры даже брали с собой полные чемоданы, чтобы лучше прочувствовать радость «путешествия».
Кстати, нелетающие рейсы стали не только подарком для заскучавших на карантине туристов, но и отличной возможностью для аэропорта и авиакомпаний продемонстрировать новые меры безопасности в связи с пандемией.
Екатерина Гура