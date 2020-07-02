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22:18 (мск), источник: Известия

Число вылечившихся от коронавируса военных РФ превысило 6,6 тыс. человек

В Вооруженных силах России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 88 человек. Общее число излечившихся от COVID-19 российских военнослужащих превысило 6,6 тыс. человек. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованной в четверг, 2 июля.

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23:47 (мск)В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
19.062.07
Скончалось9 683+147
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
19.062.07
Выздоровело428 978+6 047
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
19.062.07
Инфицировано10 776 482+237 905
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
19.062.07
Скончалось517 956+5 267
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
19.062.07
Выздоровело5 528 165+132 594
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
19.062.07
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Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6650 человек», — уточнили в ведомстве.

Общее число гражданского персонала, вылечившегося от инфекции, достигло до 750.

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В настоящий момент в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны проходящих лечение 684 человека, как военнослужащих, так и гражданских.

Сообщается, что в общей сложности с начала распространения инфекции установлено 1316 военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях с положительными результатами на коронавирус.

Среди учащихся высших военных учебных заведений зафиксировано 208 случаев заболевания COVID-19.

25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. Отмечалось, что побочных эффектов нет и все испытуемые чувствуют себя хорошо.

«Хоть сейчас готова в бой». Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19
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