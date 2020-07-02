Число вылечившихся от коронавируса военных РФ превысило 6,6 тыс. человек

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6650 человек», — уточнили в ведомстве.
Общее число гражданского персонала, вылечившегося от инфекции, достигло до 750.
В настоящий момент в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны проходящих лечение 684 человека, как военнослужащих, так и гражданских.
Сообщается, что в общей сложности с начала распространения инфекции установлено 1316 военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях с положительными результатами на коронавирус.
Среди учащихся высших военных учебных заведений зафиксировано 208 случаев заболевания COVID-19.
25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. Отмечалось, что побочных эффектов нет и все испытуемые чувствуют себя хорошо.