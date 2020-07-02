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23:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Палестина и Израиль встречают вторую волну

На Западном берегу реки Иордан вновь введен полный карантин.

Коронавирус COVID-19
23:47 (мск)В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
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6556
2.07
6760
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Скончалось9 683+147
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181
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161
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Выздоровело428 978+6 047
19.06
10443
20.06
10186
21.06
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Инфицировано10 776 482+237 905
19.06
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Скончалось517 956+5 267
19.06
5001
20.06
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Источник: Reuters

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом палестинские власти решили полностью закрыть Западный берег реки Иордан. Пока карантин продлится пять дней. О начале второй волны заявляют и в Израиле. Заново вводить карантин там пока не планируют, но профилактические меры ужесточают. Следить за передвижениями инфицированных коронавирусом теперь официально сможет Служба общей безопасности Израиля («Шабак»).

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С пятницы на Западном берегу реки Иордан закрываются все населенные пункты, транспортное сообщение между ними прерывается на пять дней. В этот же период будет разрешена работа только аптек, пекарен и продовольственных магазинов. Население просят соблюдать меры безопасности, не выходить из дома без необходимости, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Палестинские власти не исключают, что карантинные меры могут быть продлены. Решение было принято после новой вспышки заболеваемости. Особо пострадавшие населенные пункты — Хеврон и Вифлеем — были закрыты еще на прошлой неделе, тогда же по всей Палестине возобновилась работа комитетов по чрезвычайным ситуациям, отслеживающих обстановку в населенных пунктах.

Согласно информации Министерства здравоохранения Палестины, число случаев инфицирования с 5 марта (тогда был выявлен первый пациент) достигло 3315. Из них активных — 2670, летальных исходов — 11 (из них три в Восточном Иерусалиме). Суточный прирост — 220 случаев, из них 199 в Хевроне.

Рост темпов заболеваемости начался спустя примерно две недели после отмененного 26 мая двухмесячного карантина. Как отмечает официальный сайт «COVID-19 в Палестине», 78% случаев инфицирования были зарегистрированы за последние две недели.

Только 5% заболевших находятся в больнице, остальные — дома, среди них есть те, кто не соблюдает карантин.

О второй волне коронавируса говорят и в Израиле. Об этом еще на прошлой неделе сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. 1 июля Кнессет утвердил закон, позволяющий Службе общей безопасности («Шабак») отслеживать местонахождение людей, инфицированных коронавирусом, и передавать информацию о них в Министерство здравоохранения. Пока срок действия закона ограничен тремя неделями. Постепенно вновь ужесточаются и карантинные меры. В понедельник правительство приняло решение о запрете на собрания с участием более 50 человек, при этом в залах торжеств и на культурных мероприятиях могут присутствовать не более 250 человек. Уже в четверг Минздрав рекомендовал ужесточить эти требования. В ходе состоявшегося в этот же день заседания правительства, посвященного коронавирусу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил:

Мы введем необходимые минимальные ограничения, чтобы остановить вспышку и при этом сохранить экономику.
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

В конце июня было ограничено передвижение в нескольких населенных пунктах страны, однако о полном карантине речь пока не идет. Ограниченные массовые мероприятия были разрешены в Израиле 15 мая, спустя два дня возобновились занятия в школах. К 27 мая из основных предписаний Минздрава остались обязательными только соблюдение социальной дистанции и ношение защитных медицинских масок вне дома.

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Презентуя в начале мая план по выходу из карантина, премьер-министр Нетаньяху заявлял, что ограничительные меры могут быть возвращены, если количество заражений в сутки превысит 100 случаев. На утро 2 июля, по данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 905 человек, 4 человека скончались. Всего в Израиле было выявлено свыше 26,4 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, из них 324 летальных. Число активных случаев превысило 8,6 тыс.

В связи с ростом заболеваемости Израиль, как и Россия, не был включен в список стран, чьим гражданам разрешен въезд в Евросоюз. Кроме того, все чаще звучат опасения, что Израиль не сможет полностью открыть свое небо 1 августа, как это планировалось ранее.

Марианна Беленькая

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