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В Рио-де-Жанейро открываются бары и рестораны после трехмесячных «COVID-каникул»
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — В
Местам общественного питания вновь разрешено принимать посетителей, но не более 50% от вместимости заведения. Между столиками необходимо соблюдать расстояние в два метра, а предпочтение при рассадке гостей отдавать уличным верандам.
Также с четверга могут возобновить работу спортивные залы, салоны красоты и
За последние сутки в
Специалисты, тем не менее, считают, что ослабление мер изоляции может вновь поставить под удар систему здравоохранения. Они полагают, что возобновлять работу заведений, где могут собираться люди, преждевременно.
Накануне, 1 июля, Бразилия перешла отметку 60 тыс. смертей от коронавируса, 1,44 млн человек заразились COVID-19 в этой стране. Штат
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