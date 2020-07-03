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03:04 (мск), источник: Интерфакс

В Рио-де-Жанейро открываются бары и рестораны после трехмесячных «COVID-каникул»

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — В Рио-де-Жанейро открываются бары и рестораны после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают бразильские СМИ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:42 MSK, 03.07
Инфицировано661 165+6 760
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Источник: AFP 2020

Местам общественного питания вновь разрешено принимать посетителей, но не более 50% от вместимости заведения. Между столиками необходимо соблюдать расстояние в два метра, а предпочтение при рассадке гостей отдавать уличным верандам.

Также с четверга могут возобновить работу спортивные залы, салоны красоты и тату-салону, но работать они должны по скользящему графику.

За последние сутки в Рио-де-Жанейро от коронавируса скончались 68 человек. С каждым днем число смертей от коронавируса в городе снижается, в начале июня в сутки умирало более 200 человек.

Специалисты, тем не менее, считают, что ослабление мер изоляции может вновь поставить под удар систему здравоохранения. Они полагают, что возобновлять работу заведений, где могут собираться люди, преждевременно.

Накануне, 1 июля, Бразилия перешла отметку 60 тыс. смертей от коронавируса, 1,44 млн человек заразились COVID-19 в этой стране. Штат Рио-де-Жанейро, где расположен одноименный город, является вторым после Сан-Паулу по числу заражений.

В Рио-де-Жанейро более 10 тыс. человек скончались от коронавируса за время пандемии, и среди них 60% — в муниципалитете. Более 115 тыс. человек в штате заразились COVID-19. При этом эксперты в области здравоохранения полагают, что реальное число смертей от коронавируса в стране может быть вдвое выше, чем официальные данные.

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