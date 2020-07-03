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05:49 (мск), источник: Известия

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,5 млн

С начала распространения коронавируса в мире заболели COVID-19 свыше 10,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2 июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 03.07
Инфицировано661 165+6 760
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
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24.06
7176
25.06
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26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
19.062.07
Скончалось9 683+147
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
19.062.07
Выздоровело428 978+6 047
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
19.062.07
Инфицировано10 842 416+174 006
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
19.062.07
Скончалось520 781+5 087
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
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1.07
6028
2.07
4888
19.062.07
Выздоровело5 724 742+260 312
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
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26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
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2.07
123067
19.062.07
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Источник: Reuters

При этом за прошедшие сутки было выявлено 176 102 новых случаев заболевания, а умерли ― 4 787. Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 512 842 человека.

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Ранее в этот день эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

В конце июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что эффективность новой вакцины от коронавируса будет на уровне 70−75%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 2 июля, на планете зарегистрировано свыше 10,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 521 тыс. человек, вылечились — 6,1 млн.

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