Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,5 млн

При этом за прошедшие сутки было выявлено 176 102 новых случаев заболевания, а умерли ― 4 787. Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 512 842 человека.
Ранее в этот день эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.
В конце июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что эффективность новой вакцины от коронавируса будет на уровне 70−75%.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
При этом, согласно данным Worldometer на 2 июля, на планете зарегистрировано свыше 10,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 521 тыс. человек, вылечились — 6,1 млн.