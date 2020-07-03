В главном храме Вооруженных сил обвенчают пару ветеранов

Открытие музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» и входящего в него главного храма Вооруженных сил прошло 22 июня.
За неделю с момента открытия комплекса в нем побывало 30 тысяч человек. По словам начальника Главного военно-политического управления генерал-полковника Андрея Картаполова, музей планируют сделать одним из самых технологичных в мире.
Среди посетивших храм туристов есть и знаменитости. В частности, там побывал сербский режиссер Эмир Кустурица.
«Главный храм Вооруженных сил России — это сила, талант и вера», — сказал он.
Храм Воскресения Христова построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. Всего на возведение комплекса было собрано более трех миллиардов рублей. Его настоятелем стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.