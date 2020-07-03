Порядок назначения и получения пенсий в июле. Что изменится в этом месяце

В Пенсионном фонде сообщили, что до конца июля продлевается упрощённый порядок оформления документов. Его вводили с апреля по июнь как временную меру, связанную со сложной эпидемиологической обстановкой
Многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. Ряд этих временных мер продлили и на июль.
В частности, это касается получения пенсий по доверенности. По закону человек, оформивший доверенность, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию. Это делается для того, чтобы убедиться, что нет злоупотребления и пенсионер получает свои деньги. До конца июля этот порядок отменяется. Факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Таким образом, получать деньги по доверенности можно будет даже по истечении выплатного периода.
— Также можно дистанционно оформить доверенность на другого человека на получение пенсии, но есть риски, — рассказывает генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина. — Так как это лицо может быть недобросовестным и, получив пенсию, не отдать её пожилому человеку. Тогда придётся обращаться в суд и доказывать факт злоупотребления. Поэтому если нет уверенности в человеке, то, кроме доверенности, необходимо составить договор оказания услуг и каждый раз при получении денег подписывать соответствующий акт.
Оформить назначение пенсии сейчас можно через личный кабинет.
На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по её оформлению.
— Особое внимание стоит обратить на перечень подаваемых дистанционно документов, так как отсутствие одного из них может сделать невозможным дистанционное назначение пенсии, — рассказал управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. — Кроме того, стоит помнить, что специалисты ПФР никогда не запрашивают следующие персональные данные: СНИЛС, номер банковской карты или её
Также ПФР сейчас помогает в сборе необходимых документов для назначения пенсии. В том числе тех, которые по закону человек должен предоставить сам.
Распространённая ситуация — запрос о предоставлении данных для пенсии работодателю или в архив отправлен, но ответ задерживается. В этом случае территориальные отделения ПФР руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, которая влияет на размер пенсии, выплаты автоматически пересчитываются за все прошедшие месяцы. Дополнительно писать заявление пенсионеру не нужно.
Все виды пенсий по инвалидности назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление — его можно отправить в электронном виде. Все остальные сведения фонд получает из реестра.
Также стоит напомнить, что с 1 марта до 1 октября действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений. Посещать бюро
Каждый год северяне, которые получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, должны лично подавать заявление в ПФР. Таким образом они подтверждают фактическое место жительства. После этого им продлевают право на повышенную выплату. До конца июля это заявление подавать не нужно. Сведения о месте жительства пенсионеров будут уточнять сами специалисты ПФР.