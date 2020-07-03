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05:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный инфекционист США предупредил об особо заразной мутации коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи предупредил о мутации коронавируса, при которой он может распространяться быстрее. Об этом он рассказал в интервью медицинскому журналу JAMA, доступном на YouTube.

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Источник: Reuters

«На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», — заявил инфекционист.

При этом у ученых пока нет подтверждения того, что в результате мутации вирус станет опаснее для инфицированного.

По словам Фаучи, COVID-19 довольно быстро распространяется в США, показывая, что страна, «очевидно, не движется в правильном направлении».

Специалист добавил, что американская фармацевтическая компания Moderna приступит к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса в конце июля. В таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна, заключил он.

В июне Фаучи заявил, что симптомы коронавируса отличаются небывалым разнообразием. Он отметил, что никогда не видел, чтобы при одном вирусе от 20 до 40 процентов зараженных не имели симптомов. По его словам, это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом.

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