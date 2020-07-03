06:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Переболевший коронавирусом Назарбаев рассказал о самочувствии
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом и обратился к народу. Его заявление распространило ТАСС.
По словам бывшего казахского лидера, он чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Преодолеть болезнь ему удалось благодаря «усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям».
«Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления», — сказано в обращении.
2 июля
Бывший глава государства заразился 18 июня. Инфекция у него протекала бессимптомно.
С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса.
Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов и других.