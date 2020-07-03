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06:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Переболевший коронавирусом Назарбаев рассказал о самочувствии

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом и обратился к народу. Его заявление распространило ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 03.07
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Источник: Reuters

По словам бывшего казахского лидера, он чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Преодолеть болезнь ему удалось благодаря «усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям».

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«Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления», — сказано в обращении.

2 июля пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев выздоровел. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Тем не менее он продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно.

Бывший глава государства заразился 18 июня. Инфекция у него протекала бессимптомно.

С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса.

В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена.

Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов и других.

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