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06:23 (мск), источник: Life.ru

В России назвали регионы с наибольшим числом граждан, страдающих ожирением

Всего за 2019 год в стране зарегистрировано более 500 тысяч человек с данной болезнью.

Источник: Reuters

За прошлый год на территории России больше всего людей с ожирением выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России, передает РИА «Новости».

— Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7, — говорится в сборнике.

Стоит также отметить, что наименьшее число пациентов, страдающих ожирением, в 2019 году зафиксировано в Чеченской Республике, Приморском крае и в Ингушетии.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 517 357 человек с ожирением. Отмечается, что это примерно на 70 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что людям, которые хотят похудеть, необходимо правильно составить рацион питания. В нем должны быть овощи, приправы, нежирное мясо, яйца. Кроме того, специалист порекомендовала есть овощные супы, а также белок в виде отварной куриной грудки, мяса кролика, нежирной говядины.

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