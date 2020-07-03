Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
07:56 (мск), источник: Известия

В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса добровольцев

Добровольцы, которые участвуют в испытанияx вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, спустя две недели чувствуют себя хорошo. Об этом сообщилa пресс-службa военного ведомствa в пятницу, 3 июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 03.07
Инфицировано661 165+6 760
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
19.062.07
Скончалось9 683+147
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
19.062.07
Выздоровело428 978+6 047
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
19.062.07
Инфицировано10 869 739+175 679
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
19.062.07
Скончалось521 298+5 088
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
19.062.07
Выздоровело5 754 006+273 612
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
19.062.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентoв вакцины 18 июня, заявляют o хорошем самочувствии, жалоб на состояние здоровья у ниx нет. За прошедшие две недели серьезныx нежелательныx явлений не зарегистрированo, передает «РИА Новости».

Читайте также
Ученый назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет.

Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.

23 июня вакцину ввели еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

17 июня в Минздраве рассказали «Известиям» подробности проведения клинических испытаний двух форм российской вакцины против COVID-19. Там отметили, что препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

В российском оборонном ведомстве отметили, что среди добровольцев есть как гражданские лица, так и военнослужащие.

Когда появится вакцина от коронавируса?
Во время загрузки произошла ошибка.
 Сетевые страдания: девушки против маньяков и космических пиратов
Дело Шанти: убийца собаки из Новосибирска получил реальный срок
Болтон: Трамп «не хотел слышать» информацию разведки о России
Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Палестина и Израиль встречают вторую волну
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Суд отменил приговор экс-главе департамента Минобороны Куксину
Здоровье
Бутилированную воду в России стали маркировать по-новому Теперь вариантов маркировок больше.
Hi-Tech
В Россию приехала новая китайская техника (цены) Новый конкурент Xiaomi
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля Партнером Ольги Бодровой стал Юрий Колокольников
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Его Сулейман покорил мир. А глянь на жену (фото)
Леди
Неузнаваемая Ольга Орлова смутила подписчиков новым фото Фанаты не оценили снимок.
Новости партнеров
Он помнит, и мы будем
Это огромный опыт. Президент отметил роль медстудентов в пандемию
Состояние Булановой ухудшилось
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь