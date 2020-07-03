Мурашко назвал маловероятной новую масштабную волну COVID-19 в России

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — сказал глава Минздрава.
В конце июня вирусологи дали прогноз по срокам и силе новой волны коронавируса в России. По их мнению, ожидать второй волны COVID-19 можно в европейской части России, особенно в крупных транспортных точках, таких как Москва или
30 июня глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в России опыта и запасов хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.