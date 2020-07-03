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09:30 (мск), источник: Известия

Мурашко назвал маловероятной новую масштабную волну COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна, заявил «Интерфаксу» в пятницу, 3 июля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 03.07
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Источник: РИА "Новости"

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, в целом подъем заболевания возможен, «если вести себя как «COVID-диссиденты», то есть не соблюдать действующие ограничения.

В конце июня вирусологи дали прогноз по срокам и силе новой волны коронавируса в России. По их мнению, ожидать второй волны COVID-19 можно в европейской части России, особенно в крупных транспортных точках, таких как Москва или Санкт-Петербург.

30 июня глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в России опыта и запасов хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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