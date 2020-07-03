Первый в мире памятник курьерам появился в Москве

«“Азбука вкуса”, Perekrestok.ru, Ozon, “Додо Пицца” и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group объединились, чтобы создать инсталляцию и выразить благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые самоотверженно работали во время режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
«Это первый памятник в мире, посвященный именно сотрудникам служб доставки — ряд стран сейчас разрабатывают проекты по установке монументов в честь тех, кто отличился на передовой борьбы с пандемией», — отмечается в релизе.
Объект установлен в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке. Автором работы стал
«Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают. Эту мысль я и отразил в памятнике», — прокомментировал автор памятника Алексей Гарикович, слова которого приводятся в сообщении.