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10:57 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Первый в мире памятник курьерам появился в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ряд российских компаний инициировали создание в Москве памятника курьерам в знак благодарности их работе во время ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении Perekrestok.ru (онлайн-супермаркет сети «Перекресток», входит в X5 Retail Group).

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«“Азбука вкуса”, Perekrestok.ru, Ozon, “Додо Пицца” и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group объединились, чтобы создать инсталляцию и выразить благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые самоотверженно работали во время режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

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«Это первый памятник в мире, посвященный именно сотрудникам служб доставки — ряд стран сейчас разрабатывают проекты по установке монументов в честь тех, кто отличился на передовой борьбы с пандемией», — отмечается в релизе.

Объект установлен в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович. При создании памятника использованы металл и бетон, на памятной табличке написано: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

«Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают. Эту мысль я и отразил в памятнике», — прокомментировал автор памятника Алексей Гарикович, слова которого приводятся в сообщении.

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