Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей

Отвечая на вопрос о том, сколько же медиков умерло от COVID-19, глава Минздрава сказал, что наиболее верную информацию об этом дает число страховых выплат.
«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — сказал Мурашко.
О начале проведения Фондом социального страхования выплат заразившимся COVID-19 медикам Минздрав сообщил 24 мая. Семьям погибшим в результате заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей медиков полагается выплата в размере более 2,75 млн руб.
В конце мая директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила, что ведомство ведет список медиков, умерших от COVID-19. На тот момент в список был включен 101 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса COVID-19 практически не отличаются от других периодов. «Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем», — отметила глава ведомства.
18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что из-за COVID-19 в России погибли 489 медиков. Проект «Список памяти», запущенный по инициативе самих медиков, оценивает число погибших (по данным на 3 июля) в 526 человек, однако на абсолютную точность данных не претендует. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.