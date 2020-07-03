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12:14 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей

Врачи, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентами, идут на повышенный риск, за который предусмотрены прибавки к зарплате и страховые выплаты. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано10 889 434+195 374
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось521 669+5 459
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 771 673+291 279
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
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Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, сколько же медиков умерло от COVID-19, глава Минздрава сказал, что наиболее верную информацию об этом дает число страховых выплат.

«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — сказал Мурашко.

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О начале проведения Фондом социального страхования выплат заразившимся COVID-19 медикам Минздрав сообщил 24 мая. Семьям погибшим в результате заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей медиков полагается выплата в размере более 2,75 млн руб.

В конце мая директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила, что ведомство ведет список медиков, умерших от COVID-19. На тот момент в список был включен 101 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса COVID-19 практически не отличаются от других периодов. «Мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем», — отметила глава ведомства.

18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что из-за COVID-19 в России погибли 489 медиков. Проект «Список памяти», запущенный по инициативе самих медиков, оценивает число погибших (по данным на 3 июля) в 526 человек, однако на абсолютную точность данных не претендует. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.

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