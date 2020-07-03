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12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника

Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх, соответствующее обращение направит правящий архиерей, сообщает издание 66.ru. В епархии надеются, что утверждение состоится сегодня, 3 июля.

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Говоря о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре, суд выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование». Проверкой и поиском новых свидетельств произошедшего занимается также Екатеринбургская епархия.

2 июля в Екатеринбургской епархии заявили, что Сергий был рукоположен и служит священником несмотря на судимость за убийство, что является нарушением канонов. Там подтвердили слова схиигумена о том, что он был рукополжен в сан пресвитера 25 декабря 2001 года лично архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (сейчас митрополит Узбекский и Ташкентский). Сообщалось, что в 1985 году Сергий, работавший на тот момент в милиции, оказался в колонии — он отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 27 июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение.

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