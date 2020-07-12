День в истории: 12 июля

Всемирный день бортпроводника
Ежегодно 12 июля стюардессы и стюарды по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Эта профессия появилась в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, который обеспечивал сервис во время полета.
До этого подобные задачи выполнял второй пилот.
Сначала на борт в качестве бортпроводников брали только мужчин (бывших официантов дорогих ресторанов), но уже в 1930 году в США решили привлечь к работе молодых симпатичных девушек. Во-первых, это была прекрасная реклама авиаперевозок, а во-вторых, девушки весили меньше, что для самолетов того времени имело большое значение.
Михаил Ломоносов разработал прообраз вертолета
12 июля 1754 года на заседании Санкт-Петербургской Академии наук Михаил Ломоносов представил действующую модель летательного аппарата — прообраз современного вертолета. Свое изобретение он назвал воздухобежной (аэродинамической) машиной. Она поднималась вертикально вверх с помощью двух четырехлопастных винтов, вращающихся в противоположных направлениях (эта же схема применяется сейчас на вертолетах Камова), а винты приводились в движение заводной пружиной. «Вертолет» Ломоносова предназначался для непилотируемых измерений метеоусловий на разных высотах.
Основание Мариинского театра
237 лет назад, 12 июля 1783 года, императрицей Екатериной II был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». Именно с этого момента и началась история знаменитого на весь мир Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В октябре того же года был торжественно открыт Большой театр, а в 1859 году напротив него было построено новое театральное здание, предназначенное для труппы Императорских театров. Свое название Мариинский театр получил в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны.
Первое применение газа иприт в Первой мировой войне
В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр Германия применила химическое оружие — жидкий отравляющий газ, который получил название по месту применения — иприт. Этот газ в первую очередь поражает глаза, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы, а, всасываясь в кровь, проявляет и общеядовитое действие. В течение Первой мировой войны было использовано 12 тысяч тонн иприта, в результате чего пострадали более 400 тысяч человек. Ни до, ни после этой войны химическое оружие не использовалось в таких масштабах. 29 апреля 1997 года в силу вступила Конвенция о запрещении химического оружия.
День рождения The Rolling Stones
12 июля 1962 года в лондонском клубе Marquee состоялся дебют рок-группы The Rolling Stones. Концерт также транслировался на BBC. Дело в том, что музыканты уже выступали до этого, но под названием Blues Incorporated.
Именно на концерте 12 июля группа впервые выступила под названием, которое сегодня знает весь мир.
The Rolling Stones являются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока: в 1989 году музыканты были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертую строчку в списке «50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone».
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