Надежда Бабкина рассказала, что видела в коме

Народная артистка Надежда Бабкина, недавно излечившаяся от пневмонии (в СМИ писали, что она была вызвана коронавирусной инфекцией, однако представители певицы это опровергали) приняла участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Суть передачи заключается в том, что представители двух поколений российской музыкальной индустрии слушают и оценивают современные треки. Вместе с 70-летней артисткой в выпуске участвовала молодая исполнительница Клава Кока. В первую очередь Галкин назвал Бабкину «официальным победителем коронавируса» и вручил ей приз — бутылку с санитайзером, перевязанную лентой:
Ты подтвердила древнюю народную истину: Надежда умирает последней.
Артистка заметно смутилась и ответила, что ведущий «не дождется» ее смерти. Также она рассказала о своих ощущениях во время искусственной комы, в которую ее ввели врачи для эффективной борьбы с болезнью:
Я видела свет. Голосов не слышала, но насчет света… Была большая центрифуга, которая крутилась, а потом — бац, и остановилась. Дальше видела сначала сияющий серебристый свет. Голова абсолютно ясная: слышу голоса врачей, их речь, полную медицинских терминов.
Певица была госпитализирована в больницу Коммунарки в начале апреля, а затем ее перевели в госпиталь имени Вишневского в Красногорске. У Бабкиной была диагностирована внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, которая, согласно СМИ, была вызвана коронавирусом. После выздоровления артистка пришла на передачу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым и раскрыла подробности болезни. По словам артистки, она регулярно дезинфицировала квартиру, но это не смогло предотвратить случайное заражение. Она рассказала, что утром 27 марта почувствовала себя плохо и выпила таблетку от гриппа, но состояние продолжало ухудшаться. Поэтому Бабкиной пришлось вызвать «скорую» и отправиться в больницу.
«Я так благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке прямо в машине, эти люди экипированы всем!» — отметила она.
Артистка рассказала, что после прибытия в больницу лежала на каталке, потому что у нее «отказали ноги». После трехкратной компьютерной томографии легких медики постановили, что у Бабкиной действительно поражено до 80% тканей легких.
«Засунули посмотреть в первый томограф. Через 20 минут закатывают второй раз, потом — третий. И потом говорят: “Срочно в операционную!” Там в легких все пленкой заросло и затянулось. Это такая зараза, что она очень быстро начинает действовать, работать», — поделилась воспоминаниями Бабкина.
Потом в палате за мной ухаживала медсестричка Аллочка. Она сама по себе такая вроде юная, худенькая девочка, а ручищи как кувалды, ты представляешь! Кажется, что и всех четверых свалит. И она меня таскала! Таскала с кровати в туалет, я сама ходить не могла! И все равно: ночь или не ночь, она просто жила со мной рядом. Я не хотела есть, они меня кормили через зонд.
Также Бабкина со смехом рассказала, что во время комы она ругалась матом. Об этом артистке сообщили врачи, которые в ходе лечения постоянно находились рядом.
«Наталья Владимировна, мой врач, говорит: ругалась так сильно, мы даже и слов таких не знаем. А я же фольклористка, я и не такое сказать могу. Они мне рассказали, и мне так стало стыдно. Говорю, вы меня извините, ради бога. Я занималась фольклором всю жизнь, сама деревенская», — рассказала она.
Артистка быстро прошла реабилитацию и возобновила профессиональную деятельность. Выпуск шоу «Модный приговор» на Первом канале с участием Бабкиной вышел уже 19 мая.