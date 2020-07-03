Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
16:49 (мск), источник: Газета.Ру

Надежда Бабкина рассказала, что видела в коме

Певица Надежда Бабкина приняла участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити» и рассказала, что видела «сияющий серебристый свет», когда лежала в искусственной коме во время лечения от пневмонии. Комментируя победу артистки над заболеванием, Галкин вручил ей перевязанный лентой санитайзер и в шутку произнес знаменитую фразу «Надежда умирает последней».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано10 897 074+203 014
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось521 874+5 664
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 777 662+297 268
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Народная артистка Надежда Бабкина, недавно излечившаяся от пневмонии (в СМИ писали, что она была вызвана коронавирусной инфекцией, однако представители певицы это опровергали) приняла участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Суть передачи заключается в том, что представители двух поколений российской музыкальной индустрии слушают и оценивают современные треки. Вместе с 70-летней артисткой в выпуске участвовала молодая исполнительница Клава Кока. В первую очередь Галкин назвал Бабкину «официальным победителем коронавируса» и вручил ей приз — бутылку с санитайзером, перевязанную лентой:

Ты подтвердила древнюю народную истину: Надежда умирает последней.

Артистка заметно смутилась и ответила, что ведущий «не дождется» ее смерти. Также она рассказала о своих ощущениях во время искусственной комы, в которую ее ввели врачи для эффективной борьбы с болезнью:

Я видела свет. Голосов не слышала, но насчет света… Была большая центрифуга, которая крутилась, а потом — бац, и остановилась. Дальше видела сначала сияющий серебристый свет. Голова абсолютно ясная: слышу голоса врачей, их речь, полную медицинских терминов.

Певица была госпитализирована в больницу Коммунарки в начале апреля, а затем ее перевели в госпиталь имени Вишневского в Красногорске. У Бабкиной была диагностирована внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, которая, согласно СМИ, была вызвана коронавирусом. После выздоровления артистка пришла на передачу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым и раскрыла подробности болезни. По словам артистки, она регулярно дезинфицировала квартиру, но это не смогло предотвратить случайное заражение. Она рассказала, что утром 27 марта почувствовала себя плохо и выпила таблетку от гриппа, но состояние продолжало ухудшаться. Поэтому Бабкиной пришлось вызвать «скорую» и отправиться в больницу.

Новость
Коронавирус: обоняние и вкус возвращаются в течение месяца. Но не у всех

«Я так благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке прямо в машине, эти люди экипированы всем!» — отметила она.

Артистка рассказала, что после прибытия в больницу лежала на каталке, потому что у нее «отказали ноги». После трехкратной компьютерной томографии легких медики постановили, что у Бабкиной действительно поражено до 80% тканей легких.

«Засунули посмотреть в первый томограф. Через 20 минут закатывают второй раз, потом — третий. И потом говорят: “Срочно в операционную!” Там в легких все пленкой заросло и затянулось. Это такая зараза, что она очень быстро начинает действовать, работать», — поделилась воспоминаниями Бабкина.

Потом в палате за мной ухаживала медсестричка Аллочка. Она сама по себе такая вроде юная, худенькая девочка, а ручищи как кувалды, ты представляешь! Кажется, что и всех четверых свалит. И она меня таскала! Таскала с кровати в туалет, я сама ходить не могла! И все равно: ночь или не ночь, она просто жила со мной рядом. Я не хотела есть, они меня кормили через зонд.

Также Бабкина со смехом рассказала, что во время комы она ругалась матом. Об этом артистке сообщили врачи, которые в ходе лечения постоянно находились рядом.

«Наталья Владимировна, мой врач, говорит: ругалась так сильно, мы даже и слов таких не знаем. А я же фольклористка, я и не такое сказать могу. Они мне рассказали, и мне так стало стыдно. Говорю, вы меня извините, ради бога. Я занималась фольклором всю жизнь, сама деревенская», — рассказала она.

Артистка быстро прошла реабилитацию и возобновила профессиональную деятельность. Выпуск шоу «Модный приговор» на Первом канале с участием Бабкиной вышел уже 19 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП
ФБР арестовало светскую львицу Гислейн Максвелл по делу Эпштейна
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Огромный град выпал в Кемеровской области (фото)
Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России
Борьба за место под солнцем: на что теперь похож отдых в Турции
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком Минздрав составил список.
Hi-Tech
25 вещей, которыми вы никогда не сможете воспользоваться (фото) Хорошо, что велосипед уже изобрели таким, какой он есть
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Состояние Булановой ухудшилось
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Его Сулейман покорил мир. А глянь на жену (фото)
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Новости партнеров
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
С 1 июля в РФ могут ввести новые меры поддержки граждан – президент России
Защита сработала. Почему Россия 2020 года уже не станет Россией 1998-го
Саратовский коммунист решил не платить за квартиру 56 тысяч рублей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь