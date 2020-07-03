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16:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: обоняние и вкус возвращаются в течение месяца. Но не у всех

По данным нового исследования, почти у 90% из тех, кто потерял обоняние и вкусовые ощущения в результате инфицирования коронавирусом, они восстанавливаются в течение месяца.

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Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано10 897 074+203 014
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось521 874+5 664
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 777 662+297 268
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
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Источник: Getty Images

Как определили итальянские медики, у 49% пациентов обоняние или утраченное чувство вкуса восстановились полностью, тогда как у 40% восприятие запаха и вкуса, хотя и не вернулось полностью, но улучшилось. Однако у 10% симптомы не изменились или даже ухудшились.

Учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей эти последствия могут оказаться долгосрочными.
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Изменения восприятия вкуса и запаха или полная их потеря признаны одними из основных симптомов коронавируса. По рекомендации врачей Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), те, кто испытывает подобные симптомы, должны самоизолироваться вместе с членами своей семьи и сдать анализ на коронавирус.

Как связаны симптомы с тяжестью болезни

Международная группа врачей изучила течение болезни у 187 итальянцев с относительно легким, не требовавшим госпитализации, течением коронавирусной инфекции.

Их попросили оценить свое обоняние сразу после того, как им был поставлен диагноз Covid-19, а затем месяц спустя.

Источник: BBC News Русская служба

Изменение чувства вкуса или обоняния отметили у себя 113 человек, из них:

  • 55 человек отметили, что все ощущения вернулись в полной мере;
  • 46 — заметное улучшение симптомов;
  • 12 — симптомы остались или ухудшились

У людей с ярко выраженной симптоматикой выздоровление заняло больше времени.

Входившая в эту исследовательскую группу доктор Клэр Хопкинс, являющаяся президентом Британского общества ринологов, сообщила, что ее команда в настоящий момент продолжает изучать, как чувствуют себя те, у кого симптомы болезни длятся долго.

«Наблюдения за другими вирусными заболеваниями, как и новые данные, которые мы продолжаем собирать, дают основание предположить, что большая часть людей поправляется быстро, но для кого-то этот процесс может растянуться», — прокомментировала она в интервью Би-би-си.

У тех, кто быстро выздоравливает, коронавирус, вероятнее всего, задевает лишь клетки слизистой носа. У тех, кто восстанавливается медленнее, возможно, этот вирус задевает нервные окончания, участвующие в передаче чувства запаха. А эти нервные клетки дольше восстанавливаются и регенерируются.
Клэр Хопкинс
Президент Британского общества ринологов
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Кажется, пахнет коронавирусом. Что делать, если пропало обоняние?

Данные этих исследований опубликованы в специализированном журнале для отоларингологов Американской медицинской ассоциации — JAMA Otolaryngology — Head and Neck Surgery.

Как пишет в этом же издании Джошуа Леви из американского Университета Эмори, «даже учитывая высокий процент полного восстановления, ошеломляющее количество тех, кто пострадал от этой пандемии, заставляет предположить с большой долей определенности, что мы будем завалены пациентами с сохраняющимися симптомами».

Он также отмечает, что им, к сожалению, мало чем можно будет помочь.

Одним из средств для людей с долго длящейся потерей обоняния может быть терапия, к которой прибегают в схожих случаях, например, тренировка и развитие вкусовых и обонятельных рецепторов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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