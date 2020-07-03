17:16 (мск), источник: Секрет Фирмы
Путину пожаловались на гей-пропаганду с помощью мороженого
Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова увидела сходство цветов мороженого «Радуга» с радужным флагом
На совещании шла речь о пропаганде сексуальных меньшинств. Путин затронул тему радужного флага, который в честь Pride Month («Месяц гордости») вывесило посольство США в Москве. Президент прокомментировал это словами: «Они
Путин добавил, что в России нет притеснений по признаку ориентации.
«У нас сегодня вывешивают радужные красивые цвета с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют “Радуга”. Это косвенно заставляет привыкать наших детей к тому цвету, тому флагу, который вывешивается и на данном (американском) посольстве», — сказала Лахова.
Путин ответил, что если картинки на этикетках пропагандируют ЛГБТ, то нужно это контролировать, «но только не агрессивно».