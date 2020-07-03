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17:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

Путину пожаловались на гей-пропаганду с помощью мороженого

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова увидела сходство цветов мороженого «Радуга» с радужным флагом ЛГБТ-движения.

Источник: РИА "Новости"

На совещании шла речь о пропаганде сексуальных меньшинств. Путин затронул тему радужного флага, который в честь Pride Month («Месяц гордости») вывесило посольство США в Москве. Президент прокомментировал это словами: «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает».

Путин добавил, что в России нет притеснений по признаку ориентации.

Лахова продолжила тему — по её мнению, в России присутствует ненавязчивая пропаганда нетрадиционных отношений.

«У нас сегодня вывешивают радужные красивые цвета с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют “Радуга”. Это косвенно заставляет привыкать наших детей к тому цвету, тому флагу, который вывешивается и на данном (американском) посольстве», — сказала Лахова.

Путин ответил, что если картинки на этикетках пропагандируют ЛГБТ, то нужно это контролировать, «но только не агрессивно».

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