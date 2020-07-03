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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Лишенный сана опальный священник отказался покидать захваченный монастырь

Опальный схиигумен Сергий (Николай Романов) отказался покидать захваченный им Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению Церковного суда.

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фотографий
8
фотографий

Обращение схиигумена опубликовано на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.

«Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий, призвав братьев и сестер помолиться «за защиту православной земли» и встать на защиту монастыря, в котором «игуменьей является Пресвятая Богородица».

По словам Сергия, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех вне зависимости от национальности загнать в стойло, электронный лагерь Сатаны». Он заявил, что у всех «предателей веры и изменников родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.

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