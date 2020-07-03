Лишенный сана опальный священник отказался покидать захваченный монастырь

Обращение схиигумена опубликовано на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.
«Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий, призвав братьев и сестер помолиться «за защиту православной земли» и встать на защиту монастыря, в котором «игуменьей является Пресвятая Богородица».
По словам Сергия, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех вне зависимости от национальности загнать в стойло, электронный лагерь Сатаны». Он заявил, что у всех «предателей веры и изменников родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.